No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Tras un gran inicio de temporada, jugando la final en Adelaida 2, semis en Adelaida 1 y Bueno Aires y quedando afuera del Australian Open en la cuarta ronda frente a la dupla campeona, vinieron una serie de torneos donde los sudamericanos no se habían podido encontrar con la victoria nuevamente, llegando a Belgrado con un saldo negativo de una victoria y seis derrotas en los últimos torneos.

En esta ocasión, Behar y Escobar llegaron a la final sin ceder ningún set. Luego de derrotar en segunda ronda a la segunda dupla favorita, los italianos Fabio Fognini y Simone Bolelli, se vieron las caras frente a dos duplas balcánicas, Brkic y Cacic de Bosnia y Serbia en semis, y a los croatas, actuales campeones olímpicos y máximos favoritos del torneo Mektic y Pavic en la final. De esta manera la dupla sudamericana consiguió así su tercer título ATP, sumado a Delray Beach y Marbella, ambos ganados en 2021. Con los 250 puntos obtenidos trepan tres lugares en la carrera al Master de fin de año y se ubican decimocuartos con 850 puntos, quedando a tan solo 280 puntos de la octava pareja (clasifican al Master las 8 mejores parejas del año).

La próxima semana estarán disputando el torneo de Estoril en Portugal, donde abrirán frente a Jonathan Erlich de Israel y Lloyd Harris de Sudáfrica.

Por su parte Pablo Cuevas también estará disputando el torneo de Estoril tanto en singles como en dobles. En dobles lo hará junto al local Joao Sousa y debutarán frente a la segunda dupla favorita, los australianos Max Purcell y Matthew Ebden. Mientras que en singles jugó la ronda final de la qualy contra otro local, Pedro Araujo, y lo derrotó por 6-7/6-3/6-1 para acceder al cuadro principal del torneo.

Entre otras noticias, esta semana se conoció la decisión de Wimbledon de no permitir la participación de tenistas tanto rusos como bielorrusos debido a la invasión de Rusia a Ucrania. Con esta decisión el torneo no contará, entre otros, con Daniil Medvedev y Andrey Rublev, dos y ocho del mundo respectivamente por el lado de los caballeros, ni con Aryna Sabalenka, Anastasia Pavlyuchenkova y Victoria Azarenka, tres, quince y diecisiete del mundo respectivamente por el lado de las damas.

Otro que no pudo disputar todos los torneos fue el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic. Al igual de lo sucedido en Australia, Estados Unidos no lo dejó participar en los torneos que allí se disputaron. De esta manera se perdió Indian Wells y Miami. El que aprovechó momentáneamente esa situación fue el ruso Daniil Medvedev, que durante dos semanas se dio el lujo de ser número uno del mundo. Con su ascenso a lo más alto del ranking no solo le cortó a Djokovic la racha de 79 semanas consecutivas como líder, sino que también se convirtió en el primer #1 fuera de Federer, Nadal, Murray o el propio Djokovic desde que lo hiciera Andy Roddick allá por febrero de 2004.

A pesar de que las dos noticias anteriores sacudieron de cierta manera al mundo del tenis, tal vez la que más ha impactado es la del retiro de quien era la número uno del mundo, la australiana Ashleigh Barty. Luego de consagrarse campeona en el Australian Open y de no participar en la gira norteamericana, el 23 de marzo anunció su retiro de la actividad profesional. En una entrevista con su amiga y ex compañera de dobles, Casey Dellacqua, declaró que ya no tenía ni el deseo emocional ni el impulso físico que se necesita para competir al más alto nivel. De esta manera Barty se convierte junto a la belga Justin Henin en la segunda jugadora en la historia en retirarse mientras se encontraba en lo más alto del ranking.

La gira europea de polvo de ladrillo ya se está jugando a toda máquina. Además de Estoril, la semana que viene se estará disputando el torneo de Stuttgart, para luego entrar en el mes de mayo donde tendremos dos Master 1000, Madrid y Roma, y finalizaremos el mes con el segundo Grand Slam del año, Roland Garros.