Con gol de José Sand a los 75' Lanús, -que ahora suma siete puntos-, estuvo atento para convertir en un encuentro que fue chato y aburrido. Los locales jugaron un poco mejor en la primera parte, pero no pudieron hacer goles y eso les costó muy caro. Para el complemento los granates se despertaron y así llegó la mejor chance y la efectividad para el gol.

Por el grupo A en la tercera fecha de la Copa Sudamericana el bohemio, que necesitaba sumar de a tres porque sólo tenía un punto, recibió en el estadio Centenario al mejor posicionado del grupo que comparten con Barcelona de Guayaquil y Metropolitanos de Venezuela.

Wanderers, sin Ignacio de Arruabarrena, se destacó en el primer tiempo en el que por momentos fue superior al rival, pero para el complemento Lanús se puso en partido y aunque Carreño probó con nuevas caras para la ofensiva, los granates encontraron sus mejores espacios para fabricar el gol, que llegó a los 75' con la autoría de José Sand.

Juan Manuel Acosta, de wanderers y Lautaro Agosta de Lanus, en el estadio Centenario. Foto: Ernesto Ryan

Nada para ninguno

Al comienzo los del Prado se acercaban, proponiendo en ataque, de toque en toque, prolijos y ordenados. Lanús en cambio sentía la presión, y no lograba conectar el medio con las bandas.

Quagliata fue el primero en rematar al arco, pero el arquero tapó bien, enseguida se acercó Veglio, esta vez con un tiro desviado. El bohemio jugaba mejor pero no generaba peligro, y entonces no le servía de nada porque lo que necesitaban era hacer goles.

Lanús aprovechó un error defensivo del local y así tuvo la primera a los 14', con Lautaro Acosta como protagonista, que aunque quedó mano a mano con el golero bohemio, no pudo abrir el marcador.

Méndez la dejó para Quagliata que volvió a probar a los 17' con un remate potente que tapó bien Monetti. Los de Carreño aprovechaban la tenencia del balón para profundizar y generar peligro y entonces las chances llegaron de pelota quieta.

Quagliata remató al arco a los 33', muy fácil para Monetti que contuvo bien. La disputa entró en una meseta porque no había emoción, no solo porque no habían goles, sino porque el partido no tenía nada de vertiginoso, y lo chato que era, sumado al frío que hacía en Montevideo, hicieron un espectáculo aburrido para los presentes en el Estadio Centenario.

Adelantarse y convertir

El complemento llegó con una gran contra de Lanús, con la que género por derecha y casi consigue el primer gol de la noche.

Los argentinos mejoraron la conducción por las bandas y así, en pocos minutos se acercaron más que en toda la primera parte. Entonces Carreño hizo dos cambios en la delantera, entraron Diego Hernández y Hernán Rivero, por Emiliano Tellechea y Mauro Ferreira.

Silveira tapó el intento de los de Almirón a los 59', con un remate cruzado de Ángel González. López buscó el gol con un cabezazo pero nuevamente Silveira salvó al conjunto del Prado.

El conjunto granate estaba más adelantado e inquietaba, y ahora la tenencia del balón era compartida. Por momentos la visita se destacaba, porque era el único que generaba, y era el candidato a abrir el marcador.

Ángel González ganó en velocidad y se la dejó servida con un centro al área a José Sand, que se encontraba frente al arco y con un buen derechazo aprovechó la chance más clara para convertir el único gol de la jornada.

Los cambios en Wanderers no surtieron efecto, y el buen desempeño estuvo solamente en el primer tiempo, la falta de ataque y dinamismo en el juego le impidieron sumar puntos y quedó en el mismo lugar de la tabla que llegó, abajo y complicado.

Detalles

Estadio: Centenario.

Árbitros: Wilton Sampaio, Rafael Alves y Marcelo Van Gasse.

Wanderers (0): Mauro Silveira, Juan Acosta; Felipe Aguirre, Kevin Rolón, Emiliano García; Guillermo Wagner (80' Emiliano Vidart) Emiliano Tellechea (52' Diego Hernández), Nicolas Quagliata, Bruno Veglio; Nicolás Ferreira (52' Hernán Rivero), Mauro Méndez. Entrenador: Daniel Carreño.

Lanús (1): Fernando Monetti; Leonel Di Plácido, Matías Pérez, Diego Braghieri, Alexandro Bernabei; Nicolás Aguirre, Maximiliano Gonzalez (45' Ángel González), Nicolás Pasquini, Lautaro Acosta; José Sand (86' Yonathan Cabral), José Manuel Lopez. Entrenador: Jorge Almirón.

Gol: 75' José Sand (L).