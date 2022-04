No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Nahuel Soares de Lima, del San Antonio de Florida, se quedó con la segunda parte de la octava etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay. El viernes, en la llegada a Trinidad, donde se volcó la gente a la calle como había sucedido masivamente en Paysandú un par de días antes, el ciclista del equipo floridense abrió los brazos bien grandes e infló el pecho para que nadie perdiera de vista que los colores que vestía eran el rojo, el verde y el blanco.

Hay una victoria final que es la que funciona de motor para un buen número de ciclistas del pelotón, integrantes de un número reducido de equipos que pelean por la malla amarilla de líder, la malla oro. Pero también hay victorias día tras día, etapa por etapa, que serán orgullo de los que las pedalearon; en el mejor de los casos, ciclistas de los clubes no acostumbrados a los éxitos permanentes. Nahuel ya había hecho festejar a los suyos con su victoria en la cuarta etapa de Rutas de América, y ahora lo repitió en la otra competencia grande, mientras su equipo tiene al tercero mejor de la general.

Antes, en la mañana, Agustín Moreira se quedó con la victoria de la primera parte de la octava etapa. Fue en la prueba contrarreloj individual (CRI) en la que el ciclista del Cerro Largo se adjudicó su tercera victoria, luego de haber ganado la CRI anterior y también la primera parte de aquella cuarta etapa. Pese a una Vuelta con algunos buenos resultados hasta el momento, Moreira ha perdido tiempo y eso lo tiene alejado del primer lugar de la general (undécimo, a 3:24 del líder). Jorge Giacinti, el ganador de Rutas de América y también del Cerro Largo, no participó esta vez por lesión, y eso dejó con fuerzas más diezmadas a un equipo que ya no contaba con Richard Mascarañas, Geovani Fernández ni Alexander Ferreira. El equipo arachán está noveno en la clasificación por equipos, que lidera el Ciudad del Plata, equipo del líder absoluto Alonso. Moreira, que era candidato, se lamentará porque en la segunda etapa y en la séptima perdió gran parte de sus posibilidades al no cruzar la meta con los líderes, por más que todavía tiene el fin de semana para dar su batalla.

Cómo ganar una Vuelta

En una Vuelta como la uruguaya, sin grandes montañas que ofrezcan etapas para los especialistas en subir paredes –en pedalear el repecho–, la carrera se define en dos aspectos. Por un lado, las etapas CRI. Un contrarrelojista malo, que pierda mucho tiempo en esas instancias, tiene complicada la permanencia en el dominio de la clasificación general individual. El otro factor importante es participar en las fugas o los pelotones en los que se cuelen los principales líderes de la clasificación. No perder tiempo cuando los contrincantes de mayor peso no lo pierden. Se incluyen en esta categoría aquellas etapas en las que uno de los que venga en la conversación deje atrás a grandes favoritos, y eso ha sucedido en esta edición.

Sorprendió Agustín Alonso cuando en la tercera etapa se apropió de la carrera. Lo preparó un día antes, cuando en un grupo de 13 escapados que nadie tenía en los papeles, Alonso se coló. Ni Moreira, ni los brasileños, apenas un colombiano del EDA nicaragüense. Al día siguiente el líder transitorio, Ignacio Maldonado, sufrió una caída y dejó tiempo valioso que otros supieron aprovechar. Entre ellos, el principal beneficiado fue Alonso, que entró con el mismo tiempo que Jorge Soto, compañero de equipo y ganador de aquella tercera etapa, y se subió automáticamente al primer puesto de la clasificación general, en la que el día anterior había quedado segundo. Alonso estuvo en la fuga cuando tenía que estar –el sábado–, se mantuvo en el pelotón cuando el líder cayó –el domingo– y su siguiente desafío fue bancar el liderazgo en una CRI corta –el lunes–, de nueve kilómetros, un día de etapa doble.

Lo logró y se prendió a esa ilusión toda la semana, sin perder pisada en la ruta de los sucesivos líderes de cada etapa, hasta llegar a la jornada de ayer, con una CRI de 23 kilómetros. Campeón nacional de esta modalidad, Alonso precisaba tener un día bueno en la ruta. No el mejor de la etapa, no una actuación que no se le conociera: precisaba sostener la ventaja de líder delante de Pablo Troncoso y Fernando Méndez. Fue dos segundos mejor que Troncoso y casi 50 segundos superior a Méndez, y ahora entrará al fin de semana vestido de amarillo, con las miradas sobre él y también el tanteo constante de sus colegas y rivales. Ser líder de una carrera por etapas en ciclismo es duro, porque hace falta llegar, entre 130 ciclistas que comenzaron, pero sobre todo porque habrá que aguantar, ataque tras ataque, los intentos de los demás equipos por agotar la resistencia del malla oro.

Leé más sobre esto: Sixto Núñez ganó la séptima etapa y le dio al Amanecer la tercera victoria en esta Vuelta

La Vuelta del millón

Casi un millón de pesos reparte la Vuelta Ciclista en premios. Es una cifra alta para un deporte uruguayo. En particular para una disciplina que se ha mostrado en crisis y que no ha tenido el éxito esperado en la comercialización de sus principales competencias, como vivía en tiempos anteriores. Seguir la vuelta por la radio y por los diarios, la vieja tradición del ciclismo local, posicionaba a las marcas en aquellos espacios de prestigio a nivel mediático. En estos tiempos las modalidades de consumo variaron y la cosa también es por la tele, por el streaming, por las redes sociales. La oferta deportiva es más grande y el protagonismo de la Vuelta ya no es igual. La comercialización tampoco.

En ese pendular desde un viaje al pasado, cuando se prende la cantora, a la actualidad de un deporte con grandes dificultades en su organización, desde el pedal antes glorioso de los celestes a nivel regional a la Vuelta que perdió su categoría internacional para ser catalogada de local, en ese estrecho espacio, pedalean los 96 que siguen en carrera. Y cuando lleguen, habrá recompensa.

El primer premio de la clasificación general individual se llevará 120.000 pesos, el segundo 70.000 y el tercero 50.000. Entre el cuarto y el décimo cobrarán, en escala decreciente, entre 25.000 y 7.000 pesos. La clasificación general por equipos ofrece 35.000, 20.000 y 10.000 pesos a los primeros tres clubes respectivamente.

Los premios Regularidad, Sprinter y Cima pagan 23.000, 12.500 y 9.500 pesos (9.000 el tercero de Regularidad). El mejor ciclista uruguayo cobrará 15.000 pesos, mientras que los primeros tres de la general sub 23 cobrarán 20.000, 13.000 y 7.000 pesos.

Además de los premios por colocación final, se entregan premios por etapas, menos cuantiosos que los anteriores, pero siempre bien recibidos. Cada etapa paga 13.500 pesos al ganador, 9.000 al segundo y 6.500 al tercero. Cuarto y quinto cobran 4.000 y 2.500

A partir del segundo día de competencia, se entrega también un viático de 500 pesos diarios a los 50 ciclistas de equipos uruguayos mejor ubicados en la clasificación general.

Los clubes no acceden al reparto de premios, que se dividen exclusivamente entre los ciclistas. Para el sostén de las instituciones, las donaciones, los eventos en sus pueblos o las rifas, el trabajo voluntario de sus socios y allegados y los patrocinadores que puedan sumar a sus campañas aportan lo necesario para afrontar la temporada, incluyendo Rutas de América y la Vuelta Ciclista, las dos competencias más caras y con una logística más complicada.

El San Antonio de Florida, uno de los equipos de arriba, pero de los modestos equipos de arriba, tiene un presupuesto anual próximo a los 3.000.000 de pesos, y esto sirve para dar una idea de que otros equipos perfectamente pueden duplicar ese monto. Incluso dentro del equipo floridense se reciben muchas donaciones de comida, combustibles y artículos necesarios para la competencia, que engrosan el presupuesto total y no están contemplados en esa cifra.

La 77ª edición está a punto de llegar a su fin. La carrera viene siendo interesante, con algunas sorpresas y una clasificación todavía muy abierta. No habrá día de afloje, será palo y palo, hoy y mañana, cuando finalmente sabremos si Agustín Alonso es el nuevo campeón, o si no, quién.