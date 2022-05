Habrá que empezar por el final para contar cómo fue que Defensor Sporting se convirtió en el nuevo campeón del fútbol femenino uruguayo al vencer 2-1 a Nacional. A puro mérito, cabe decirlo desde ya.

Iban 18 minutos del segundo tiempo cuando la mediocampista local Paz Vila fue bien expulsada. La situación para Defensor Sporting se complicaba: perdía 1-0 desde la mitad del primer tiempo y quedaba con diez jugadoras contra 11. Para ser campeonas las violetas tenían que ganar, y empatando tenían una chance mínima, ya que era el último partido que jugaban en la temporada. Tendrán libre en la última etapa y, en caso de empate, todo hubiera quedado a pedir de boca para Nacional, que hubiera tenido que ganarle a Atenas, equipo poseedor de un solo punto en la fase final del 26º Campeonato Uruguayo.

Ahí todo viró. El presuntamente perdido equipo violeta sacó fuerzas de flaquezas y siguió planteando un partido de igual a igual. Una respuesta rápida reforzó posibilidades. Menos de cuatro minutos después de haber quedado con una jugadora menos, Defensor forzó un tiro de esquina. Sofía Oxandabarat, la 9 goleadora, abandonó el centro del área y fue a tirar el córner desde la izquierda. Será su mejor jugada y seguramente la más valiosa desde los tiempos de 2020, cuando fue la goleadora del ascendido Racing en la B. Fue un córner perfecto. Le dio con fuerza y medido efecto como para llegar al medio del arco y pasar por arriba del intento de la impotente golera Josefina Villanueva. La pelota amenazaba entrar por el segundo palo, cuando la atenta y combativa Oriana Fontán se vistió de goleadora y puso su pie para que efectivamente esa pelota quedara adentro del arco tricolor.

Anabel Ubal, golera de Defensor. Foto: Alessandro Maradei

A partir de ese momento el partido entró en una zona de ataques esbozados y poco concretados por parte de ambos, pero todo fue hecho en ritmo frenético. Nacional amenazaba y Defensor no renunciaba a atacar a pesar de la inferioridad numérica. A los 37 minutos de ese segundo tiempo donde todo se definió o pudo haberse definido: quedó lesionada Juliana Castro, jugadora reconocida que había aportado y podía hacer más en momentos en que las marcas individuales se aflojaban. Otra en contra para las locales. Entró Josefina Félix, la de la selección sub 20, y sería clave.

En uno de esos intentos llevados a base de coraje y ganas, le pasaron a la jugadora coloniense una pelota al borde del área y, fresca como estaba, enderezó hacia ella y allí la tocaron de atrás (¿adentro o afuera del área?). La tocaron de atrás a Félix. Fue falta y la árbitra Anahí Fernández cobró, sin dudas, tiro penal. ¡La gran chance! Para esa responsabilidad apareció otra vez la defensa central Oriana, poseedora de un fuerte remate, la misma que empujó al gol el córner decisivo. Tiró con potencia a la derecha de la golera y fue la autora de un gol que entra directo en la historia del Defensor Sporting Club, del club todo, no sólo del área femenina. Era el título mayor logrado en la temprana tercera temporada de fútbol femenino en color violeta. ¡Una gran conquista! Y de allí al festejo enloquecido del final.

María Paz Vila en el final del partido entre Defensor Sporting y Nacional, este domingo, en estadio Luis Franzini. Foto: Alessandro Maradei

El comienzo

A los 34 minutos Nacional se puso en ventaja. Un centro con la pierna izquierda de la lateral Alison Latúa desde la derecha –pero lejos–, una pelota que viaja lejos –de lado a lado, pasa por arriba del área defensorista– y el cabezazo de la defensa central Antonella Ferradans no fue obstaculizado y fue inatajable. Nacional se puso en ventaja en un partido sin dominios netos.

Las tricolores, campeonas vigentes en busca del bicampeonato, no encontraban formas de ataque efectivas y a Defensor le costaba mucho llegar a buenas oportunidades de actuar en el área enemiga. De ahí la paridad que se rompió en el tanteador. El campeón vigente pasaba a ganar. Todo a favor de ahí en más. Podía ganar en tranquilidad y encontrar sus mejores circuitos. No pasó eso. Las acciones efectivas siguieron repartidas. No hubo un equipo dominante. Y a los 63 fue expulsada la defensorista ex Nacional Paz Vila. Y a los 67 empató Defensor.

Lucía Pérez (D) y Josefina Villanueva (N). Foto: Alessandro Maradei

Datos finales

Defensor afrontó la última etapa de la temporada con la dirección técnica de Líber Correa. Y el viraje se produjo. De aquel 6-0 en contra ante Nacional por la antepenúltima etapa de la fase inicial cambiaron muchas cosas a favor de las violetas. A su vez, hay que recordarlo, Nacional perdió a jugadoras valiosas, de selección, que fueron hacia clubes del exterior: Esperanza Pizarro, Karol Bermúdez, Luciana Gómez, Valentina Morales.

Cabe recordar que la primera fase terminó con Nacional y Peñarol primeros con 25 puntos. Ganaron ocho partidos y empataron entre ellos. Y ahí ya Defensor Sporting asomó la nariz, fue tercero, con 21 puntos. El resto, ya lejos, comenzaba con Liverpool y sus 16 puntos.

En la Fase Final, el pentagonal de los cinco mejores, Defensor empató 1-1 en el Franzini, en el debut ante Peñarol. Luego ganó consecutivamente 2-1 ante Atenas, 8-0 a Liverpool y, ahora, 2-1 a Nacional.

Ahora la etapa final quedó para partidos casi amistosos (Atenas-Nacional y Peñarol-Liverpool) con estos puntajes vigentes: Defensor 10, Nacional 6, Peñarol 4, Atenas y Liverpool 1.

De ahora en más las violetas deberán pensar en la nueva temporada, ahora sí la 2022, y en la Copa Libertadores que les espera, como campeonas de Uruguay, en Ecuador, entre el 13 y el 28 de octubre. Seguramente llegarán refuerzos y seguirá el orden que garantizan la responsable del fútbol femenino, Ana Gómez, y la acerada nueva dirección técnica de Líber Correa.