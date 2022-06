Luis Suárez se despidió de Atlético de Madrid, equipo al que llegó tras su polémica salida del Barcelona y con el que conquistó el título liguero. Su contrato expira el 30 de junio de 2022 y no será renovado, por lo que quedará en el mercado como jugador libre.

Suárez se despidió del club y de la afición en el Wanda Metropolitano el 15 de mayo, en el duelo con el Sevilla, y ayer recibió en persona un emotivo homenaje en el recinto rojiblanco: “Se cumple la promesa que hizo Suárez al fichar por el Atlético de Madrid, la de ser un goleador de leyenda que ha dejado su sello en nuestra historia. ¡Hasta pronto, Suárez!”, publicó la entidad colchonera en sus redes sociales luego de dar a conocer un mural en el que fue pintado el delantero celeste.

Nada seguro

Todavía no está confirmado en donde jugará Luisito en la próxima temporada. Durante una entrevista realizada por el programa El Larguero de la cadena SER, el futbolista explicó que no tiene definido su futuro, pero aclaró que tiene muchas opciones, porque cuando se hizo público que se desvincularía del Atlético, los rumores de propuestas no tardaron en aparecer.

“Hay muchas opciones, muchas propuestas. Sinceramente no estoy pensando en el dinero. Estoy pensando a nivel deportivo qué es lo que más me interesa y qué es lo que quiero”, comentó en El Larguero, y aclaró que su intención es seguir jugando en Europa.

Entre las especulaciones que hay, se manejó la idea de que el Sevilla sea uno de los clubes que le acercaría una propuesta al uruguayo, y en las últimas horas se estableció el rumor de que el River Plate argentino también estaría interesado.

Fue el periodista argentino de ESPN Gustavo Yarroch quien sostuvo que el conjunto millonario está pensando en hacerle una propuesta al Pistolero, porque “es el sueño de [Marcelo] Gallardo y de la dirigencia”, dijo. De momento no hay información oficial al respecto, pero la chance choca contra el deseo del jugador, que, como dijo, quiere permanecer en Europa.

Aston Villa, club inglés dirigido por su amigo y excompañero en el Liverpool, Steven Gerard, es otra de las opciones. Pese su edad, lo que pesa más a la hora de querer a Suárez es su sinónimo de gol: el salteño suma 437 goles en 695 partidos durante 15 años jugando en Europa. En su palmarés tiene como conquistas una liga neerlandesa, cinco ligas de España, una Copa de Liga de Inglaterra, una Champions League y un Mundial de Clubes, además de otras tantas copas locales. Entre otros logros personales, fue el goleador en el Ajax de Países Bajos en la temporada 2009-2010 con 35 goles, en el Liverpool de Inglaterra en 2013-2014 con 31 tantos y de España en 2015-2016 con 40 goles.