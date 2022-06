En la tarde del miércoles, Federico Valverde hizo una publicación en Instagram donde aclaró lo sucedido en la previa del partido entre Uruguay y Panamá, más precisamente cuando la selección uruguaya se disponía a sacarse una foto con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

“Siento la obligación de sentarme a escribir, casi con lágrimas en los ojos”, comienza el texto de Valverde. Pese a su habitual bajo perfil, y a que además el mismo día del encuentro aclaró que se había agachado mientras estiraba, el 15 de la celeste decidió dar más explicaciones al respecto.

“Esta vez, el fútbol me jugó una mala pasada. Es cierto que estaba elongando. Es cierto que me acomodé las medias, pero también es cierto que no estaba prestando atención en el momento que se sacó la foto. Estaba metido en el partido y mi cabeza sólo quería jugar a la pelota. Me fui de Uruguay siendo un niño, pero jamás olvide dónde nací. Amo a mi país y por eso sé que merecen mis disculpas”, redactó Valverde.

En su pedido de disculpas, el mediocampista del Real Madrid pidió perdón “a los que creen que falté el respeto al presidente. Perdón a los que piensan que falté el respeto al pabellón nacional. Perdón a los que se sintieron ofendidos y piensan que tomé partido por una postura política”.

“Quizá no sea la manera que ustedes esperan que defienda un país, pero no sé hacerlo de otra forma que no sea con la pelota en los pies. Perdón y gracias”, remató Valverde.