Dos pruebas relevantes realizan las selecciones femeninas de Uruguay y Bolivia, aprontándose para sus actuaciones en la Copa América clasificatoria para la Copa del Mundo del 2023 en Australia y Nueva Zelanda. El primero se jugará este jueves a las 19.00 en el Estadio Centenario.

Para las Celestes –y seguramente también para las bolivianas– ese doble encuentro les resultará muy útil como último apronte previo a al torneo sudamericano. Uruguay llega en el penúltimo puesto entre las diez representaciones sudamericanas en el Ranking FIFA, donde se ubica en la 71ª posición con 1360 puntos. Bolivia está en el último lugar entre las integrantes de Conmebol en la posición 91ª con 1239 puntos.

Al contrario de Uruguay, que viene en un largo proceso de preparación –e inédito en nuestro país con selecciones femeninas–, que se inició en 2015 siendo el entrenador Ariel Longo cabeza de todas las categorías –y actualmente de la categoría Sub 20 y la absoluta–, Bolivia llega con la novísima dirección técnica de la argentina Rosana Gómez, una ex jugadora que asumió el cargo en este mes. El contrato que tiene la nueva entrenadora se inició el 1º de junio y está establecido por tres años. Comenzó su trabajo apoyándose “en la base que ya estaba” para armar el equipo seleccionado y “luego se empezará a trabajar en un proyecto de largo aliento”, decían en La Paz. Su asistente técnico también es argentino, Leandro Sequeira.

Las nuestras

Hay elementos para suponer cuáles serán las titulares en el primer encuentro, el que será nocturno. Seguramente la pequeña crack Belén Aquino (Peñarol) no sea tenida en cuenta debido a que su recuperación de la lesión que tuvo en el Sudamericano Sub 20 aún no es completa.

Aunque “podría no jugar el once de gala”, Sofía Olivera (UAI Urquiza) sería la golera y las defensas laterales Carina Felipe (River argentino) y Antonella Ferradans (Nacional). Stephanie Lacoste ya viene entrenando hace varios días, llegada del Real Oviedo de España y la acompañará, en la zaga central, la arachana Lorena González o la recién llegada de Portugal, Daiana Farías (Racing Power).

En la zona del mediocampo es difícil que falte la capitana Pamela González (Granada) y la podrían acompañar Mariana Pion (Libertad Limpeño de Asunción), la emergente duraznense Karol Bermúdez (Mineiro) y Ximena Velazco (Peñarol). En delantera estarían la coloniense Esperanza Pizarro (Santa Teresa Badajoz) y Carolina Birizamberri (River argentino).

Longo tiene en el plantel para estos encuentros a 25 jugadoras por lo cual tiene la disyuntiva de afinar una alineación titular o chequear una buena parte del plantel alternando mucho las formaciones en los cuatro períodos de 45 minutos que tiene por delante.

Las no mencionadas hasta aquí son las goleras Josefina Villanueva (Nacional) y Vanina Sburlati (Peñarol); las defensas Sofía Ramondegui (Peñarol), Cecilia Gómez (Nacional) y Rocío Martínez (Nacional); las mediocampistas Zulma Daer (Arachanas), Luciana Gómez (Mineiro), Stephanie Tregartten (Ceibal, Salto), Pilar González (Peñarol) y la polifuncional Sindy Ramírez más las delanteras Wendy Carballo (Peñarol) y Valentina Morales (Santa Teresa Badajoz de España).

La Copa América, ese desafío

Bolivia debutará en la Copa América en el partido que abrirá el torneo, en Cali, Colombia, el viernes 8 de julio ante Ecuador. Las bolivianas tendrán como rivales, también a las locales, Paraguay y Chile en el Grupo A. Al igual que nuestro equipo tendrán libre en la última etapa del grupo.

El debut uruguayo será al otro día cuando enfrente, por el difícil Grupo B, a Venezuela en la ciudad de Armenia. Allí se las tendrá, también, con Brasil el martes 12, con Argentina el viernes 15 y cerrará ante Perú el lunes 18.

Luego, se harán los clásicos cruces entre 1º de un grupo ante 2º del otro en fase semifinal, pero se agregará una novedad del torneo. El día antes de las semifinales se debe hacer el partido entre los dos terceros de los grupos. Esto se debe a que al haber cinco “premios” hay que definir quién ocupará ese quinto puesto y, en buena decisión, se organizó ese partido extra.

Clasificarán a la Copa del Mundo los tres equipos primeros mientras que el cuarto y el quinto participarán en un inédito y extraño Repechaje Internacional. Esa peculiar competición se hará entre 10 selecciones y tres de ellas también jugarán el Mundial donde habrá, por primera vez, 32 selecciones. Por todo ello, en esta Copa América, de diez selecciones, la mitad tendrá alguna buena recompensa.

Donde ir o ver

Están a la venta las entradas para la tribuna Olímpica, apta para todo público, a través de los locales de Abitab y el sitio web www.abitab.com.uy.

Según informa AUF, el costo de la entrada es de $100 por partido. También se podrá adquirir un abono para ambos partidos a $150. Estos abonos se venden exclusivamente en los locales físicos de Abitab. Los menores hasta 12 años acceden gratis presentando cédula de identidad, accediendo acompañados por un mayor.

Además, el partido será emitido por AUF TV.

Casi en una posdata que importa, demos cuenta que AUF comunicó el miércoles 22 que debido “al partido de despedida de la selección femenina” el comienzo del Torneo Apertura que debía abrir la temporada 2022 de Primera División el próximo fin de semana, fue postergado para el 2 de julio.