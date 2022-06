La revancha tenía buena pinta desde el principio: uno con ganas de volver a repetir la hazaña y el otro en búsqueda de venganza. Luego de su épica victoria ante Nacional, en la última fecha del Torneo Apertura, Danubio no supo aprovechar el envión anímico y cosechó un empate y una derrota en los dos primeros partidos del Torneo Intermedio. El local recuperó para este partido a Martín Rea, que se metió en la típica línea de tres en el fondo con la que juegan los equipos de Jorge Fossati. Todo lo contrario fue Nacional, que pasó la página rápidamente y encadenó dos triunfos seguidos desplegando un muy buen juego. Justo en el momento en que parecía que Pablo Repetto encontró el equipo, la expulsión de Camilo Cándido y la acumulación de amarillas de Leonardo Coelho en el choque ante River Plate le impidió alinear la formación, que tan buenos resultados dio en el principio del Intermedio. Alex Castro y Mathías Laborda salieron a la cancha para sustituirlos. El partido estuvo lejos de empezar con todas las emociones que tuvo el arranque del encuentro anterior. Sin chances claras, errores defensivos y expulsiones. Danubio tuvo algunas situaciones de peligro más, pero no fue extremadamente dominante. Logró tener más la pelota y pudo acercarse con varias pelotas quietas que fueron metiendo a Nacional contra su área, que empezó a sufrir la ausencia de Coelho cuando pasaron los 20 minutos. Leandro Sosa y Rafael Haller, los carrileros del local, comenzaron a generar superioridades por los costados y a meter centros rápidos en el área que lastimaron al tricolor, sobre todo por el lado de José Luis Pumita Rodríguez. Sebastián Papelito Fernández jugó un rol importante en el área para sacar ventaja de los envíos de sus compañeros. Debido a su baja estatura, resultó bastante absurdo el dominio aéreo que logró sobre los zagueros rivales. Con sus buenos movimientos se anticipó a ellos, peinó pelotas para sus compañeros y remató de cabeza.

José Luis Rodríguez convirtió el gol de Nacional ante Danubio, en el estadio María Mincheff de Lazaroff. Foto: Federico Gutiérrez

El principio del segundo tiempo hizo suponer que las cosas no iban a cambiar mucho, Danubio tuvo una primera chance de gol peligrosa en los primeros segundos. Pero con el correr de los minutos, Nacional equilibró un poco el trámite, pudo tener un poco más la pelota y generar algo de peligro arriba. El trámite se puso más espeso, con muchas faltas e imprecisiones que impidieron que hubiera chances de verdadero peligro. En Nacional lo mejor se vio cuando la pelota la tuvo Felipe Carballo, aunque esta vez no contó con una gran actuación de Fagúndez, que no estuvo tan preciso como en los partidos anteriores. Había olor a 0-0. El partido era cada vez más impreciso, del tipo que solo abre un error fatal o una genialidad descontextualizada. En este caso, fue la primera opción. Gerónimo Bortagaray pifió a la hora de despejar una pelota en la puerta del área que derivó en los pies del Pumita. Frente a Esteban Conde, el remate del lateral no fue bueno y pareció que el golero no iba a tener muchos problemas, pero un rebote en Rea desvió la pelota, que con suspenso se metió en el arco. El Pumita cumplió la ley del ex y pidió perdón a la hinchada de la franja por su pasado en el club. El partido siguió en la misma dinámica hasta el final y sin cambios en el marcador. Nacional concretó su venganza, logró su tercera victoria al hilo y hundió un poco más a Danubio. Además, Sergio Rochet extendió su racha con el arco en cero. Ganar hoy para Nacional no era importante únicamente para mantenerse como líder del Torneo Intermedio y de la Tabla Anual, también pensando en el choque ante Unión de Santa Fe por Copa Sudamericana.

Detalles

Torneo Intermedio - Fecha 3 Estadio: Jardines del Hipódromo. Árbitros: Esteban Ostojich, Nicolás Tarán, Mathías Muniz. Danubio (0): Esteban Conde, Emanuel Hernández, Martín Rea, Gerónimo Bortagaray, Rafael Haller (84´ Leandro Navarro), Diego Vicente (90´ Denis Olivera), Leandro Sosa, Nicolás Rodríguez, Guillermo May (69´ Franco González), Maicol Cabrera (84´ Santiago Paiva), Sebastián Fernández (69 ´Ignacio González). Entrenador: Jorge Fossati. Nacional (1): Sergio Rochet, Leandro Lozano, Nicolás Marichal, Mathías Laborda (75´ Mario Risso), José Luis Rodríguez, Yonathan Rodríguez, Felipe Carballo, Alex Castro (70´ Alfonso Trezza), Diego Zabala, Franco Fagúndez (65´ Juan Ignacio Ramírez), Emmanuel Gigliotti (75´ Leandro Otormín). Entrenador:Pablo Repetto. Goles: 79` José Luis Rodríguez.