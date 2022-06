A mediados de este mes se dará a conocer el nuevo reglamento FIFA, que traerá consigo varios cambios en la legislación que regula la representación de jugadores. Nelson Ferro, presidente de la recientemente lanzada Asociación Uruguaya de Agentes de Fútbol (AUAF), explicó a Garra que estas modificaciones reglamentarias son fruto de un trabajo conjunto y extendido en el tiempo. “FIFA realiza un estudio constante de los mercados y asociaciones, lo que le permite conocer la realidad en materia de agentes, tanto de las cosas buenas como de las malas”, sostuvo.

Ferro identificó como un paso muy importante “sentar a todos los empresarios en la misma mesa a dialogar, discrepar y discutir, siempre con respeto, para elevar los estándares éticos y profesionales de la actividad”. La creación de la AUAF, que a su vez integra la Unión de Agentes e Intermediarios de Fútbol en América (UAIFA), y el nuevo reglamento FIFA confluyen en un momento que “va a marcar un antes y un después en el empresariado deportivo”, vaticinó.

“Toda persona que quiera ser agente va a tener que pasar por el filtro de FIFA y realizar el examen para acceder a la licencia”

No va más

Dentro de las innovaciones que implementará la FIFA, Ferro destacó una en particular: “Va a estar terminantemente prohibido representar a niños y adolescentes menores de 16 años en la FIFA. Se terminó la locura de andar por las canchas de baby fútbol no dejando ser felices a los chicos y pensando solamente en el negocio final; va a estar totalmente penado”.

Al respecto, explicó que previamente los abogados y familiares directos podían ser agentes, pero que “eso tampoco va a andar. Toda persona que quiera ser agente va a tener que pasar por el filtro de la FIFA y realizar el examen para acceder a la licencia”.

Actualmente en el fútbol mundial sobran los ejemplos de agentes que representan a menores, por lo que la FIFA dispondrá de “tres años para regularizar aquellas situaciones en las que, actualmente, agentes estén representando a menores de 16 años. De ahí en adelante la norma va a regir y se va a sancionar a agentes, a clubes y a jugadores que la incumplan”, sentenció el presidente de la AUAF. Además, complementó: “Los jugadores y clubes que actúen con intermediarios que no tengan licencia FIFA podrán ser sancionados”.

Esta modificación responde a un cambio que tuvo lugar en 2015, en el que “la FIFA nos había soltado un poco la mano a los empresarios y pasamos a ser intermediarios de cada asociación miembro [de cada país] y esto bajó la calidad y la formalidad del trabajo, porque cualquier persona sin ningún estudio previo y sin ninguna base, si pagaba una cuota anual ya pasaba a ser intermediario”, recordó Ferro.

La licencia de agente FIFA que se implementará con la nueva reglamentación habilita a los agentes registrados a negociar en cualquier país, mientras que actualmente se necesita un representante o intermediario de cada país para negociar.

Limpiar la imagen

Para el presidente de la AUAF, el reciente acercamiento tuvo como consecuencia que “la FIFA se metiera en el riñón de la UAIFA y nos empezaran a escuchar. En el lanzamiento de la AUAF contamos con Emilio García Silvero [director legal de la FIFA] y Luis Villasboas [director del departamento de agentes de la FIFA], que son las personas más influyentes a nivel de agentes en la FIFA”.

La UAIFA nuclea a todas las asociaciones de agentes del continente y fue inspiración para que decidieran hacer “una asociación local abierta a todo aquel agente que quiera integrarse y así cambiar un poco la mirada que tiene la gente, porque desde hace un tiempo ser intermediario de fútbol es como una mala palabra”, lamentó.

Daniel Gutiérrez, representante y socio fundador de la AUAF, contó a Garra que “la actividad del agente actualmente es fundamental en el mundo del fútbol, sobre todo en Latinoamérica, donde cualquier jugador necesita el apoyo del representante para formarse”.

Para Gutiérrez, la creación de la AUAF es importante para la imagen del representante, “para que quien quiera hacer las cosas bien pueda estar asociado y caminar derecho, porque si no lo hace, va a haber ciertas circunstancias que lo van a afectar. Acá vamos a salir beneficiados los agentes, porque la actividad se va a profesionalizar para que quede como cualquier otra y para que no esté mal vista como está hoy”, valoró. Por la misma línea, completó: “La gente que quiera hacer las cosas mal tendrá su pena y se le quitará la licencia. La gente que esté trabajando en el fútbol va a tener que hacerlo bien. Creo que el beneficio es tanto para los clubes como para los jugadores, ya que el que no trabaje bien no va a poder estar”.

“Si un club no le quiere pagar a un agente, hoy por hoy, el colega no tiene tanta opción para reclamar”

Ferro coincidió: “Nos beneficiamos en tener un comité de ética a nivel local e internacional, porque hay intermediarios que no se mueven de la manera más apropiada y van a ser penalizados, no por nosotros, sino por la FIFA. Se benefician los clubes que saben que sus jugadores van a estar representados por gente que está debidamente registrada”.

Facundo Pellistri, durante un partido por la décima fecha del Torneo Clausura, entre Peñarol y Cerro, en el estadio Luis Tróccoli (archivo, noviembre de 2019). Foto: Sandro Pereyra

Más cambios

Otro aspecto en que se detiene la nueva reglamentación es la regulación de las comisiones que los agentes e intermediarios cobran en una transferencia de un jugador que trabaja con ellos. “Si un club no le quiere pagar a un agente, hoy por hoy, el colega no tiene tanta opción para reclamar, mientras que un jugador puede acudir a la FIFA”, expuso Gutiérrez. Gracias a la nueva reglamentación, “los agentes que tengan licencia estarán respaldados completamente por la FIFA si hay un incumplimiento en el pago de una comisión por parte de un club”, puntualizó.

Los agentes o intermediarios que tenían licencia FIFA previo a 2015 y continuaron actuando estos años no deberán rendir un examen. El período de exámenes para nuevos agentes FIFA será todos los años en octubre y en mayo.

Año a año, para renovar automáticamente la licencia de agente, la FIFA dictará cursos gratuitos, y quienes cuenten con 80% de asistencia quedarán certificados. “Esto nos viene muy bien porque los reglamentos cambian constantemente y tenemos que estar actualizados. Los agentes somos los grandes responsables de llevar adelante las carreras de los jugadores”, destacó el presidente de la AUAF.

La licencia de agente FIFA será un certificado único y personal: cada empresario va a tener que declarar su grupo de trabajo, “cada cabeza de empresa se va a tener que hacer responsable por la gente que tenga trabajando para ellos”, explicó Ferro, y añadió: “Están los scoutings también, que son parte de todo esto, y junto a intermediarios y agentes vamos a trabajar en conjunto”.

Este punto implica una garantía para los clubes, ya que “si mañana un scouting se manda una macana o tiene un problema por un jugador yo no puedo decir que no tengo nada que ver. Cada uno es responsable por la gente con la cual trabaja”, afirmó Gutiérrez.

Tuya y mía

En la UAIFA trabajan en conjunto agentes e intermediarios. Gutiérrez prefiere distinguir los roles que cumple cada uno: “Como agente tenés que estar en el día a día con el jugador apoyándolo en todos los problemas, porque es un ser humano, no juega solo ni se forma solo. Descubrir a un sub 15, contactarlo, ficharlo e irme para mi casa a esperar que se venda es algo que pasaba hace 30 años”.

Por otra parte, dijo que el intermediario es quien tiene los contactos. Su rol es viajar, hacer contactos y relaciones públicas para tener las conexiones con los clubes y facilitar los negocios. “Hace la negociación, cobra su comisión y desapareció. No tiene ni por qué conocer al jugador”, contrastó, y comparó: “En un equipo de fútbol se necesita gente que haga el trabajo de ponerle el lomo, del día a día, y tenés el nueve que la empuja, pero si no tenés al nueve no ganás los partidos. Acá también, uno hace el trabajo más rústico y viene el intermediario, mueve un par de fichas y ya está. Lo necesitás”.

Además, una dificultad que se añade para comprender las lógicas de este rubro empresarial es que cada persona puede cumplir varios roles en distintas relaciones laborales. “El representante también puede ser intermediario. Yo tengo mi empresa con mis jugadores, pero mañana tengo un contacto y hago la transferencia de otro jugador que no tiene nada que ver conmigo”, ejemplificó Gutiérrez.

Al margen

Como sucede con otras reglamentaciones, es posible que se desarrollen dinámicas alternativas en la informalidad. “Mañana viene alguien que no tiene ninguna licencia y en los hechos puede representar a un jugador, pero a la hora de hacer un negocio va a tener que contratar a otro agente licenciado para que lo haga”, fundamentó el socio fundador de la AUAF.

Gutiérrez aclaró: “Hay cosas que por ahora van a quedar en el aire; si tenés un fenómeno que tiene 13 o 14 años y no querés tener licencia FIFA ni nada, lo podés tener, lo apoyás, lo seguís y lo bancás económicamente. Llega un momento en que van a tener que arreglar contigo, no vas a poder hacer vos la negociación, y además, si el jugador se te va, no vas a tener un contrato avalado por ninguna federación. No te van a proteger la AUAF ni la FIFA, y lo contrario sucederá si estás licenciado; es una seguridad”.