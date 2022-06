Esta semana se confirmó que Lucas Torreira no continuará jugando en la Fiorentina, donde cumplió con creces en desempeño y goles. Tras su pasaje por el Atlético de Madrid, desde donde retornó al Arsenal antes de fichar con la Fiore, el fraybentino terminó la temporada en el conjunto de Florencia como segundo máximo artillero.

No alcanzó. Este martes publicó que “hizo todos los esfuerzos” para continuar en el club, pero que no fue posible. En el comunicado que colgó en sus redes sociales, Torreira se despidió del equipo con un mensaje polémico: “Hubo quienes consiguieron que esto no ocurriera”.

El centrocampista, propiedad del Arsenal hasta junio de 2023, tiene un costo de 15 millones de euros y se quedará en Inglaterra para resolver su futuro, del que todavía nada se sabe.

Luis Suárez, durante el calentamiento previo al partido Uruguay - Venezuela, en el estadio Centenario. (archivo, febrero de 2022) Foto: Alessandro Maradei

Los grandes y la vecina orilla

Otro de los jugadores charrúas que no tienen definido en qué equipo jugará en la próxima temporada es Edinson Cavani, que quedó libre del Manchester United.

Tras el amistoso de Uruguay ante Panamá, en el que marcó un doblete, Edin explicó que ahora va a estar de vacaciones, pero que para su futuro lo que le importa es llegar a un lugar donde el espíritu de trabajo y sacrificio exista.

Si bien aclaró que prefiere seguir en Europa, se encuentra vacacionando en Argentina, lo que generó expectativa en los hinchas xeneizes que sueñan con tener al delantero en sus filas, aunque los rumores indican que el Villarreal y el Valencia estarían interesados en el uruguayo.

Otro de los celestes a los que se los vincula con equipos argentinos es a Luis Suárez. Este miércoles se conoció que El Pistolero podría incorporarse a River Plate, luego de que el propio Marcelo Gallardo confirmó en conferencia de prensa que habló con Luisito.

“Me comuniqué para ver qué iba a ser de su vida y si tendría ganas de venir al fútbol argentino y a una institución como la nuestra que le puede brindar un montón de razones para que él pueda llegar en competencia y bien a su deseado Mundial”, expresó el Muñeco.

Aunque sostuvo que “es difícil hablar de una posibilidad que no sabemos si puede ser real más allá del interés de nuestra institución y de nosotros”, existe una remota chance de que el nueve juegue en el conjunto millonario.

Hablando de Argentina, otro de los que espera por los detalles contractuales es Diego Godin. El defensa está muy cerca de concretar un acuerdo con Vélez Sarsfield.

El equipo dirigido por el Cacique Medina espera al capitán de la selección uruguaya que finalizará su contrato con el Atlético Mineiro y que tiene la intención de prepararse lo mejor posible en un club para estar al firme para el mundial de Catar.

Sin estar satisfecho

Por otra parte, Matías Vecino no tuvo la temporada que deseaba en el Inter. Según dijo el jugador en el programa de la Sport 890, “Último al arco”, esperaba otro tipo de participación por lo que había hablado con el entrenador Simone Inzaghi al comienzo de la temporada.

Vecino reconoció que fue el año en que le tocó jugar menos minutos de las cinco temporadas que pasó en el conjunto de Milán. El uruguayo estuvo apenas 557 minutos en los 23 partidos que disputó entre todas las competiciones.

“En el medio estuvo mi situación contractual, era mi último año, sabiendo que no iba a renovar y cuando eso pasa, los clubes a veces te ponen algo aparte y te dan menos chances de jugar y uno lo acepta”, explicó.

A fines de mayo se despidió del equipo en el que jugaba desde 2017 y ahora aspira a jugar en otro club europeo. Una de las posibilidades para el mediocampista es la Lazio, equipo al que la prensa italiana lo vinculó porque es dirigido por Maurizio Sarri, con quien Vecino coincidió en Empoli..

El futbolista no marcó preferencias por un territorio en específico, por el contrario dijo que no se cierra a jugar en ningún país: “Depende del proyecto del equipo, del interés que tengan en mí y de las posibilidades que pueda tener en ese equipo”.

En la fila de los celestes sin equipo también aparece Martín Cáceres, quien también busca definir su futuro en las próximas semanas. El Pelado finalizó una mala temporada en Europa. Primero fue separado del plantel en el Cagliari por bajo rendimiento, equipo que finalmente descendió. Luego Cáceres jugó en el Levante, que también se fue al descenso en España. El defensa está sin equipo y si bien estuvo en Uruguay viendo a Nacional, sostuvo que aspira a seguir en Europa y que de regresar al país jugaría en Defensor.