Te largan a la cancha sin preguntarte si querés entrar. Y por si fuera poco, en un velero.

Así podría recitar uno de los versos de un “Brindis por Pierrot” criado a olas y viento. El primer mundial de fútbol, pero de vela, como se ha propuesto difundirlo la Star Sailors League (SSL), ya está en marcha. Uruguay hará su debut este jueves, cuando en su grupo navegue frente a Chile, Perú y Venezuela en busca de dos lugares clasificatorios para la fase final de la Copa de Oro. Si alguien se pregunta por Argentina y Brasil, ya están clasificados, por ocupar altos lugares del ranking. La otra sudamericana fue la selección de Ecuador, ya eliminada en una serie con Eslovenia y Lituania, y a la que faltó con aviso Hong Kong.

Es el primer mundial de selecciones en el mundo de la vela. Con 56 países participantes, esta competencia se está estrenando en 2022, con la promesa de convertirse en una referencia para el deporte náutico. Veleristas de diversas clases olímpicas, pero también de barcos grandes, incluyendo a los que compiten en las principales vitrinas del yachting, se dan cita para ponerse la camiseta de su país, como ya hace mucho años sucede en el fútbol, el básquetbol, el handball o el rugby, por nombrar solo algunos ejemplos.

La indumentaria de los uruguayos se recita de memoria. Camiseta celeste, short negro y medias negras. Así se vistieron los capitaneados por Ricardo Fabini para asistir a la ceremonia inaugural el martes, en el castillo de Grandson, el poblado suizo a orillas del lago Neuchatel. Es la ubicación geográfica de la base de operaciones de la SSL, y es donde se realiza esta fase clasificatoria.

El resto de la competencia será entre el 29 de octubre y el 20 de noviembre en Bahréin, otro cantar. En la ambición de parecerse al mundial FIFA, los organizadores encontraron en el archipiélago asiático un socio perfecto. En las costas del golfo pérsico se desarrollarán desde los 32vos de final en adelante, siempre con el mismo sistema: grupos de cuatro, clasifican dos. Así, llegarán a una regata decisiva, la final del mundo, cuatro veleros a todo o nada por la Copa de Oro. Y en qué fecha, justo un día antes del partido inaugural de Catar 2022, al ladito, apenas separado por unos kilómetros de mar. Soñar no cuesta nada.

Cada cual que aprenda su juego

Ya es jueves 9 de junio. La bocina resuena en el lago Neuchatel; falta un minuto para empezar la primera regata. En este ejercicio imaginario del futuro reciente, una boya alineada a la lancha tripulada por los oficiales de regata delimita la línea de largada. Cuatro veleros de 14 metros de eslora maniobran en espacio reducido. El lago es amplio, pero los límites de la cancha lo convierten en una caja de zapatos para los cuatro timoneles sudamericanos que buscarán cruzar la largada en el momento preciso, un minuto más tarde. Ni antes, para no quedar en infracción, ni muy tarde, para no ser colistas de esta regata. Es uno de los momentos calientes de la competencia. En las largadas se moldea la suerte de los equipos. Y entonces a navegar. Contra el viento primero, a favor después, un ida y vuelta zigzagueante, porque para llegar a destino propulsados por el viento, no se puede ir en línea recta.

Sobre el barco, nueve uruguayos cumplen diversas funciones. Paradito en el fondo el táctico es Pablo Defazio, dos veces olímpico y también dos veces medallista panamericano. Sobre sus hombros la responsabilidad de descifrar el viento, que en este lago es traicionero y se comporta distinto, entrando por corredores. Elegir el lugar con mayor presión, pero también con mejor ángulo es necesario para ser los más rápidos. Complicándola, otros tres barcos también deben ser tomados en cuenta para elaborar la táctica.

Al timón Fabini -el mayor de los Fabini porque su hermano Roberto es otro de los que va a bordo- también dos veces olímpico, también dos veces medallista panamericano y campeón mundial de la clase Snipe en 1989. De ahí para adelante, la tripulación tiene esa mezcla de experiencia y juventud para sumar atributos que permitan cumplir roles tan diversos como necesarios. No solo basta con hacer fuerza en algunos momentos indicados, también hay que sostener el fino equilibrio en la tensión de las escotas y los demás cabos que permiten dar forma a las velas, para propulsarse lo más rápido posible en condiciones que pueden modificarse momento a momento. Navegan nueve y tres suplentes esperan en la costa. Los cambios pueden hacerse de un día para otro, nunca durante las regatas, ni en el mismo día de competencia.

La lista completa de Uruguay:

1- Dominique Knüppel

2- Federico Caballero

3- Hernán Umpierre

4- Fernando Diz

6- Roberto Fabini

7- Santiago Silveira

9- Pablo Defazio

10- Ricardo Fabini

11- Juan Real de Azúa

12- Santiago Pacheco

15- Nicolás González

17- Manfredo Finck

Puntos dobles

El sistema de competición ya explicado, con el grupo de cuatro equipos, tiene una novedad con respecto a los formatos habituales de la vela olímpica. En este caso, el ganador de cada regata suma cuatro puntos, el segundo tres, el tercero dos y el último uno. Si un barco no cruza la línea de meta antes del tiempo límite o es descalificado, no sumará puntos. Al final de la semana, el equipo con más puntos es el ganador, aunque en este deporte suela ser al revés.

Un detalle no menor es que el domingo, día para el que está prevista una regata, los puntos son dobles. Es decir ocho, seis, cuatro y dos, agregando un condimento para la jornada decisiva en la que se puede dar vuelta la taba si la cosa fue relativamente pareja en los primeros días.

Las regatas de los días jueves y viernes podrán seguirse por rastreo satelital a través de la web oficial (goldcup.starsailors.com/live/). Los días sábado y domingo habrá emisión en vivo a través del canal de YouTube de la Star Sailors League con relato en inglés y también a través de los canales de eventos de algunas compañías de TV para abonados en Uruguay, con relato en español y comentarios especializados. Al equipo se lo puede seguir en Instagram @sslteamuruguay

El punto en contra para un deporte que vive del viento, es que las condiciones naturales son impredecibles, entonces las competencias deberían comenzar todos los días en horarios pautados por la organización, pero luego dependerá de que el clima acompañe, y eso puede implicar demoras de algunos minutos o incluso de varias horas. Además del grupo sudamericano, esta semana competirá un grupo europeo compuesto por República Checa, Turquía, Portugal y Bulgaria. Los europeos navegarán a primera hora jueves y sábado, mientras que los sudamericanos ocuparán ese turno el viernes y el domingo.

Horarios de regatas en Uruguay

Jueves 9/6: Después de las 9.00

Viernes 10/6: Después de las 7.00

Sábado 11/6: Después de las 9.00

Domingo 12/6: Después de las 7.00

