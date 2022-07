En el debut del Grupo B de la Copa América Femenina, la selección celeste absoluta cayó derrotada en una tarde soleada y calurosa en la ciudad colombiana de Armenia cuando el partido se encaminaba hacia un empate sin goles. El tanto que desniveló y que sitúa a nuestra selección en una situación incómoda fue convertido a los 77 minutos mediante ese tiro libre muy bien ejecutado por la delantera Deyna Castellanos, jugadora del Manchester City, la más renombrada de la escuadra vinotinto. Su fuerte y bien colocado disparo entró en el arco celeste en el ángulo superior izquierdo de la golera Sofía Olivera luego de rebotar en la parte baja del horizontal.

Diez minutos antes había ocurrido un tiro de las nuestras, desde afuera del área, que también dio en el horizontal pero rebotando en el borde alto y saliendo afuera. Lo ejecutó Carolina Birizamberri tras un rebote de la defensa rival ante un tiro libre de la zaguera central Stephanie Lacoste.

Uruguay alineó a Sofía Olivera; Laura Felipe, Lacoste, Sofía Ramondegui, Stephanie Tregartten; Pamela González (c), Ximena Velazco (66’ Belén Aquino); Cecilia Gómez (55’ Karol Bermúdez), Luciana Gómez (55’ Pilar González); Wendy Carballo y Carolina Birizamberri (89’ Sindy Ramírez).

En el momento que se jugaba el partido Esperanza Pizarro estaba en vuelo aéreo que llegaría después de terminado. Ella no había viajado con la delegación al habérsele detectado covid-19, sin síntomas, en el último PCR antes de la partida. Su presencia pudo ser muy importante.

Ariel Longo sorprendió con algunas decisiones para constituir la alineación titular. Primero, y ante todo, por la no aparición de Karol Bermúdez entre las 11 iniciales, pero también por la elección de la palmirense Ramondegui relegando a Daiana Farías o Lorena González, pero más aún cuando apareció en el equipo la jugadora del Mineiro, Luciana Gómez, que no había sido considerada como titular en el extenso proceso liderado por el entrenador. No se está diciendo aquí que la clave de la derrota esté en esas designaciones, por lo contrario hay que establecer que Ramondegui se debatió ante los ataques venezolanos con mucha contracción a la tarea y que Luciana estuvo en el tono general del equipo.

Lo que se viene

Nada se ha ganado y nada se ha perdido del todo, más aún sabiendo que hay cinco premios en disputa. Todo puede pasar, pero la realidad se precipita: el martes hay que enfrentar a Brasil, el ganador de siete de los ocho torneos sudamericanos efectuados, el que sólo una vez perdió un partido y un campeonato ante Argentina, en 2006. Será difícil. Es posible que el entrenador, ahora con el viento en contra, continúe con su insinuada idea, previa al comienzo del torneo, de presentar ante las brasileñas un equipo de alternativa y reservar fuerzas para los dos partidos finales. Pero también puede haber modificado la estrategia para pasar a enfrentar al rival más fuerte con todas las armas defensivas disponibles apuntando a una paridad heroica, la que para Argentina resultó imposible perdiendo 4-0. No es fácil la disyuntiva.

Lo cierto es que se apunta a un gran partido ante Argentina –el viernes 15– y al triunfo final con Perú –el lunes 18– para pelear el segundo o tercer lugar del grupo. Estará Esperanza Pizarro, Belén Aquino podrá tener más minutos y todo el equipo podrá levantar el rendimiento y sus posibilidades. El fútbol –y todo el deporte– es también la ilusión de lo que se viene.

Mientras tanto, actualicemos. Este domingo fue día de descanso y el lunes se mueve el Grupo A en su segunda etapa. En la primera, en Cali, los resultados fueron: Ecuador 6-1 Bolivia y Colombia 4-2 Paraguay. Este lunes se miden Paraguay y Chile –que debuta– a las 18.00 y Bolivia-Colombia a las 21.00. Queda libre Ecuador.

El martes vuelve el Grupo B: Uruguay-Brasil en Armenia a las 18.00 y luego Argentina-Perú. Veremos cómo llegan las peruanas.

Los partidos de Uruguay se pueden ver por AUF TV. Además, todo el torneo se ve por Direct TV y por algunos cables en sus canales de eventos.

Grupo A

Selección PTS PJ PG PE PP GF GC DG Ecuador 3 1 1 0 0 6 1 5 Colombia 3 1 1 0 0 4 2 2 Chile no ha debutado Paraguay 0 1 0 0 1 2 4 -2 Bolivia 0 1 0 0 1 1 6 -5

Grupo B