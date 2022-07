Dos mil jugadores de 200 países de todo el mundo participarán en la 44ª Olimpíada de Ajedrez, que por primera vez se hace en India, donde la disciplina tiene una tradición milenaria. La semana pasada, en el sitio de Radio Montecarlo, la jugadora uruguaya Camila Cardozo cuestionó a la Federación Uruguaya de Ajedrez (FUA) por falta de transparencia en los criterios para elegir a quienes competirán en India.

Cardozo, de 20 años, no fue seleccionada para integrar el equipo femenino. “Lo que me molestó fue que para nada me tomaron en consideración”, dijo a la diaria, y argumentó que de las dos jugadoras que sí eligieron, una está inactiva hace dos años y la otra tiene menor ranking ELO que ella.

En ajedrez, los jugadores se miden por una puntuación bajo el sistema ELO, un método estadístico creado por el físico Árpád Élő para comparar la habilidad relativa de los jugadores. Generalmente, los de mayor puntuación van a la Olimpíada, aunque hay otros criterios que pueden hacer temblar al primero.

Días después de que Cardozo hiciera público su punto de vista, la FUA emitió un comunicado en el que respaldó la designación: “El proceso de selección se realizó en un todo de acuerdo al Estatuto y los reglamentos específicos”. La organización también informó a la diaria que la decisión, si bien tiene en cuenta principalmente el ELO, es “subjetiva”.

Primero se intentó acordar con las jugadoras Camila Colombo y Patricia de León, las jugadoras uruguayas con mayor ELO, pero ellas desistieron por razones personales. En el ranking les siguen Sofía Roepke, Natalia Silva y Andreína Quevedo, los primeros tres tableros del equipo femenino en India. Los otros dos cupos, resolvió la FUA, son para Lucía Malán y Pilar Silvera.

“Ante la necesidad de completar la composición del equipo, el Consejo Directivo consideró: antecedentes deportivos, disponibilidad a integrarse al equipo, antecedentes actitudinales en delegaciones anteriores y, por supuesto, conocimientos ajedrecísticos”, se explica en el comunicado de la FUA.

Malán, campeona uruguaya en 2019 y clasificada a la Olimpíada de Rusia 2020, que no se disputó, aparece inactiva desde hace dos años en el sitio oficial de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, por sus siglas en francés). Desde la FUA se explicó que Malán “no está compitiendo pero sí jugó olimpíadas online representando a Uruguay. Ahora está en Alemania, pero no está oficialmente alejada del ajedrez”. El otro cupo era para Nahiara Fabra, aunque por ser menor de edad debía viajar con un adulto y hacerse cargo de los gastos.

“A mí no me ofrecieron nada”, dijo a la diaria Patricia, la madre de Nahiara. “Se presentó un delegado de la federación a informarnos que Nahiara no puede viajar sola. Los que hacen natación viajan todo el tiempo con un delegado y no viajan los padres”, sostuvo. Luego se enteraría de que existe un subsidio de cerca de 50% para cubrir los costos del jugador, aunque ya era tarde. “Hubiera sido otro el cuento si me hubieran planteado eso”, acotó. De todas maneras, estimó los costos totales para viajar a Chennai en un monto cercano a 20.000 dólares, teniendo en cuenta los gastos de la jugadora y del acompañante. Algo “realmente imposible” de costear, señaló Patricia, quien dijo que ya está buscando apoyos para que Nahiara viaje al Sudamericano de Paraguay a fin de año.

Ante la baja de Nahiara, el cupo quedó para Pilar Silvera, ubicada una posición por debajo de Cardozo en el ranking ELO femenino de Uruguay. Esto de alguna manera motivó la descarga pública de Cardozo, que aún dice estar esperando que la FUA le informe las razones por las que no fue seleccionada. “Ninguna de las jugadoras [Malán y Silvera] ha participado en los clasificatorios, ninguna participó en el Uruguayo, yo quedé en el cuarto puesto, Nahiara quedó tercera y no puede ir”, sumó a sus argumentos la jugadora del club La Proa.

“Ellos no quieren que yo vaya”

Las polémicas por designaciones de jugadores, sumadas a la falta de fondos estatales, provocan un clima un tanto espeso previo a la Olimpíada. La conformación del equipo absoluto uruguayo, que tiene a la cabeza al alemán Georg Meier (2.613 puntos de ELO), también fue cuestionada, en este caso por Andrés Rodríguez (2.452 de ELO), el segundo mejor rankeado de Uruguay y entrenador residente en Argentina desde hace varias décadas.

“Siempre tuve problemas para jugar por Uruguay en diferentes períodos. Con 15 años era el número 1 de Uruguay, siempre estoy clasificado para todos los Juegos Olímpicos. Considerando que se hacen cada dos años, debería haber jugado 16”, dijo a la diaria Rodríguez, que recibió la invitación para formar parte del plantel, aunque no una propuesta de apoyo económico. “Me piden que ponga el dinero de mi bolsillo. No hay remuneración económica y ellos verán si pueden devolver el pasaje”, explicó el único jugador nacido en Uruguay que ostenta el título de Gran Maestro (GM). “Ellos no quieren que yo vaya”, remató.

“Este proceso lo vengo viendo en toda América Latina, no solamente en Uruguay. La misma conducción de la FIDE América. Es un grupo de amigos que entorpece a los que no son de su núcleo y favorece a los que son de su núcleo”, criticó el GM uruguayo, al tiempo que se pregunta: “¿Cómo hace la gente para votar sin información?”.

En la última elección de la FUA, realizada en diciembre de 2021, la lista que hoy tiene como presidente a Carlos Milans y como vicepresidente a Jorge Arias consiguió un aplastante triunfo de 57 votos frente 3 de la lista encabezada por Gonzalo Muniz y Álvaro Guerrero. La directiva actual supone una continuación de la línea política anterior, y si bien cuenta con el aval de la mayoría de los clubes del país, también tiene opositores. “Se acuerdan del ajedrez cuando hay una Olimpíada”, señalaron desde el sector oficialista.

Siempre la plata

La FUA aún espera un mensaje de la Secretaría Nacional del Deporte (SND), órgano que depende de Presidencia, para saber si en esta edición -como lo han hecho en las anteriores- apoyarán a los jugadores uruguayos para viajar a India. Cuando el maestro internacional Bernardo Roselli asumió en la FUA hace 12 años, según Andrés Rodríguez, se consiguieron apoyos de la SND. “Ahí pude participar en tres olimpíadas de forma consecutiva”, consignó. Pero en esta oportunidad, la ausencia de la secretaría se hace notar, porque el apoyo de la FIDE es parcial y el margen que tiene la FUA para extender subsidios es limitado.

La FUA aporta una parte del costo total del pasaje en la rama femenina para la Olimpíada en India, mientras que la FIDE les brinda parte de los gastos, explicó a la diaria el secretario de la FUA, Edgardo Cámpora. Como Uruguay es una federación nivel 2 en la lista de la FIDE, no le corresponde ningún apoyo específico, aunque puede conseguir reembolso de 750 euros por cada jugador. “Estamos trabajando para darles más de 50%, según qué apoyos podamos conseguir de la SND”, señaló Cámpora.

En la rama absoluta se abona 100% el pasaje, aunque aún no se les ha pagado a ningún competidor, lo que revela el apuro económico general. El equipo principal puede ser integrado por hombres o mujeres, aunque es muy poco común que una mujer integre un equipo absoluto por la brecha de género histórica en la disciplina.

Conocido es el caso de la GM Judith Polgar, quien integraba el equipo absoluto de Hungría. Se podría dar este ejemplo: si las cuatro mejores jugadoras chinas se nacionalizaran uruguayas, el equipo absoluto uruguayo estaría conformado por Meier y cuatro GM chinas. China, que no cuenta con una tradición ajedrecística como India, Europa y América, formó en cuestión de décadas a la actual mejor jugadora del mundo, Yifan Hou (2.650 punto de ELO), quien -curiosamente- no se dedica al ajedrez de forma exclusiva.