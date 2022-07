El período de pases del fútbol uruguayo ya está abierto y todos buscan reforzarse. Los que están arriba, para estar mejor; los que no van tan bien, para crecer y dar pelea; los que van abajo, porque no quieren saber de nada con el descenso. Claro, todo este panorama de altas tiene que conciliarse con las bajas, que no son pocas por causas del período de pases en buena parte de Europa y Centroamérica, los lugares donde van más futbolistas uruguayos. El punto es el comienzo del Torneo Clausura, que se inicia el 15 de julio. Ahí ya deberán estar todos los planteles con sus nuevas caras.

Quien está en la escena del período de transferencias es Peñarol, obviamente por sus flojas actuaciones en las que está inmerso. La mala racha futbolística obliga y, en ese tren, el aurinegro ya incorporó a Nicolás Milesi, proveniente de Montevideo City Torque, a Yonatthan Rak, que llegó de Tijuana de México, y resta firmar el contrato con Kevin Méndez, volante ofensivo que volvería a su club tras pasar por Defensor Sporting, entre otros equipos.

En cuanto a salidas, además de la que se dio hace algunos meses, cuando Agustín Canobbio emigró para jugar en el Athletico Paranaense de Brasil, y la que se confirmó hace algunas semanas cuando Agustín Álvarez Martínez firmó con el Sassuolo de Italia, Cristian Olivera se fue a Boston River, Federico Carrizo a Cerro Porteño de Paraguay y Edgar Elizalde fue contratado por Independiente de Argentina.

Para rearmar el plantel, el presidente del mirasol, Ignacio Ruglio, confirmó que habrá entre siete y ocho altas. Las autoridades aurinegras descartaron a futbolistas que aparecían entre los rumores de las altas de Peñarol: Brahian Alemán, porque el jugador no puede salir de Gimnasia con la situación del club en este momento, y Carlos Sánchez, de Santos, quien manifestó el interés por jugar en Peñarol pero le queda un año de contrato y está activo. Otro que ve complicado su arribo al conjunto mirasol es Gonzalo Carneiro, cuyo contrato con Liverpool tiene cláusula de salida únicamente al exterior.

Peñarol también tiene interés en otro jugador de Liverpool, Gonzalo Martirena, por quien “se está negociando” con el presidente negriazul, José Luis Palma. También se rumorea el regreso de un exaurinegro: Jesús Trindade.

En Nacional reina la tranquilidad. Sin incorporaciones a la vista, por ahora sólo está confirmado que Matías Zunino ya no forma parte del conjunto albo porque se marchó al fútbol ecuatoriano.

A propósito de Cristian Olivera, ex Peñarol y Rentitas, el volante ofensivo tendrá revancha en el fútbol vistiendo la de Boston River. Olivera será una de las altas del equipo sastre, que también tendrá las incorporaciones de Emiliano Gómez, proveniente del Albacete, y de Brian Cordara, de Cerro Largo. En materia de bajas, Enzo Larrosa emigró a Godoy Cruz.

Movida está la cosa en Cerro Largo, donde arribaron Borys Barone, Emanuel Beltrán, Santiago Viera y Brian Ferrares. No seguirán en el conjunto arachán Cordara, que firmó con Boston River, el hondureño Jorge Benguché y Nicolás García, que volvió del préstamo a Peñarol.

A Defensor Sporting llegó desde Racing el mediocampista de 24 años Agustín Ocampo, viejo conocido del DT Marcelo Méndez en su campaña en Liverpool. También se vestirá de violeta el bueno de Santiago Scotto, ex Torque, que viene del fútbol ecuatoriano. Los que se despidieron fueron Gonzalo Andrada, para seguir en Rentistas, y Luciano Boggio, que emigró a Lanús.

Cerrito está necesitado de puntos y sumó jugadores en todas las líneas: Rodrigo Canosa, Anthony Sosa y Martín Correa.

Deportivo Maldonado sumó un refuerzo: Matías Mir, mediocampista de 19 años; en Liverpool la novedad es Ayrton Cougo, el lateral izquierdo que llegó en condición de libre; mientras que las altas en Montevideo City Torque son Martín Rabuñal, de Rosario Central, y Christopher Fiermarín, de Lommel SK de Bélgica, mientras que Matías Cabrera se despidió para ir al Athletico Paranaense, Sebastián Guerrero para desempeñarse en Platense de Argentina y Milesi, que jugará en Peñarol.

Plaza Colonia confirmó que sumó a sus filas a Rodrigo Saravia, de Comunicaciones de Guatemala, y que no continuarán en el equipo Juan Cruz Mascia, que jugará en Xinabajul, equipo también guatemalteco. En Rentistas se sumaron Leandro Rodríguez de Danubio, Nicolás Queiroz de Tristán Suárez de Argentina, Gonzalo Andrada de Defensor Sporting, Matías Rigoleto de San Luis de Chile y Mathías Acuña de Atenas, mientras que en los del Prado, River Plate y Wanderers, las principales novedades son las bajas: en el darsenero se marchó José Aja (Independiente Santa Fe de Colombia) y en el bohemio lo hicieron Nicolás Quagliata, Ignacio de Arruabarrena y Hernán Rivero.