Rentistas y Peñarol se enfrentaban por la penúltima jornada del Intermedio. El aurinegro debió ser local en el estadio Centenario porque el Campeón del Siglo no estaba disponible. Llegando al final del primer tiempo, cuando el marcador estaba sin goles y ni siquiera era lo mejor del baile, vino el apagón. La cancha pronto se iluminó, pero con las linternas de los celulares que los hinchas encendieron. No daba para jugar. Y no dio después, porque no se solucionó la situación ni siquiera una hora después del corte de luz y se oficializó la suspensión del partido.

El máximo escenario del Uruguay, el Monumento Histórico Nacional, quedó a oscuras. Puede pasar. Lo que no puede suceder es que el estadio no tenga un generador propio que pueda restablecer la red lumínica.

Fulbito para cortar la semana

La tarde del miércoles estaba especial para ver fútbol. El horario permitió hacer el after office en el grande del fútbol uruguayo, sin tanto frío y con la cancha en óptimas condiciones.

Peñarol buscaba cortar la mala racha que viene atravesando hace meses, en los que sólo consigue malos o pobres resultados, siendo su único y último triunfo en este torneo de visitante en el estadio Domingo Burgueño, cuando le ganó a Deportivo Maldonado 3-1. Luego perdió con Liverpool y empató con Fénix y Wanderers.

En la tabla Anual, por ahora, está a 12 de Liverpool –con un encuentro menos jugado– y a 10 de Nacional, que juega el jueves, pero, además, tiene a otros cuatro rivales por encima: Boston River, Wanderers, Deportivo Maldonado y Defensor Sporting.

Rentistas, por su parte, se ubica último en el Intermedio, y en la Anual también está en la peor zona, por encima de Cerro Largo, Plaza Colonia y del último y más complicado: Cerrito.

Del juego, poco para decir. Ignacio Laquintana fue lo más picante de lo que se jugó. Habilitó a sus socios, Ruben Bentancourt y Pablo Ceppelini, pero ninguno de los dos pudo mandarla adentro. Esa fue la tónica: Peñarol llegó una y otra vez, Rentistas jugó replegado, pero los goles no llegaron. Es el dilema de este año para los carboneros: cuesta hacer goles.

Estadio Centenario tras el apagón (20.07.2022). Foto: Alessandro Maradei

Para colmo, ni los palos juegan a favor de Peñarol: Laquintana tuvo la más peligrosa, pero el caño evitó que se abriera el marcador antes del descanso.

Descanso largo, porque antes del entretiempo el partido fue detenido por un corte en la Estación 8 de Montevideo, según explicó UTE. Luego de más de una hora, la gente que pobló el estadio se fue cabizbaja. Como buena ley de Murphy, a los 15 minutos de decretada la suspensión volvió la luz a la cancha (y se escucharon las quejas de los hinchas que aún no habían salido).

Fecha 6

Martes

0-0 Liverpool - Albion

1-1 Dep. Maldonado - MC Torque

Miércoles

1-0 Fénix - Wanderers

2-0 Boston River - Cerro Largo

0-0 Peñarol - Rentistas (suspendido)

Jueves

12.30 Danubio - Plaza Colonia (Jardines)

15.00 River Plate - Defensor Sp. (Saroldi)

19.30 Nacional - Cerrito (Gran Parque Central)

Tabla Anual

Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC DG Liverpool 43 21 13 4 4 29 13 16 Nacional 41 20 12 5 3 36 11 25 Boston River 40 21 12 4 5 28 19 9 D. Maldonado 33 21 9 6 6 27 23 4 Wanderers 32 21 8 8 5 24 17 7 Defensor Sp. 32 20 9 5 6 22 21 1 Fénix 32 21 9 5 7 19 19 0 Peñarol 31 20 8 7 5 17 13 4 River Plate 28 20 7 7 6 26 20 6 Danubio 25 20 6 7 7 16 18 -2 Albion 22 21 5 7 9 22 35 -13 MC Torque 20 21 4 8 9 24 28 -4 Rentistas 20 20 6 2 12 18 29 -11 Cerro Largo 20 21 5 5 11 11 27 -16 Plaza Colonia 18 20 3 9 8 16 19 -3 Cerrito 8 20 1 5 14 10 33 -23

Intermedio

Grupo A

Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC DG Liverpool 11 6 3 2 1 8 5 3 Wanderers 11 6 3 2 1 8 6 2 Albion 11 6 3 2 1 6 4 2 Fénix 9 6 2 3 1 4 3 1 MC Torque 7 6 2 1 3 8 8 0 D. Maldonado 6 6 1 3 2 7 9 -2 Peñarol 5 5 1 2 2 7 7 0 Rentistas 1 5 0 1 4 2 8 -6

Grupo B