El Tour de Francia tiene descanso el lunes. Luego de las tres etapas en Dinamarca, la caravana de ciclistas y equipos se tomó el día para trasladarse a suelo francés, donde se vivirá una intensa semana de carreras con etapas entre media y alta montaña.

En la tercera etapa, corrida el domingo, Dylan Groenewegen, neerlandés de 29 años, fue el mejor del recorrido de 182 kilómetros en superficie llana entre las ciudades danesas de Vejle y Sønderborg. Tres años tuvieron que pasar desde su última victoria y momentos duros por la gravísima caída que provocó en la Vuelta a Polonia de 2020, por la que estuvo nueve meses sancionado, para que volviera a ganar en esta instancia.

En segundo y tercer lugar, respectivamente, llegaron los belgas Wout van Aert y Jasper Philipsen. Milimétrica fue la diferencia de Groenewegen para superar a Van Aert, líder que mantuvo el maillot amarillo, el uniforme icónico de este deporte que cualquier ciclista quiere obtener porque representa al líder de la clasificación.

En cuarta posición quedó el eslovaco Peter Sagan. El quinto puesto fue de Fabio Jakobsen, que había ganado la segunda etapa de la competencia.

El camino como recompensa

Groenewegen logró evitar la caída que hubo a diez metros de la meta y declaró que el momento decisivo fue la última curva, en la que siguió la referencia de su compañero, Luka Mezgec.

“Cuando él se ha apartado, me notaba buenas piernas. Lo he dado todo en los últimos 200 metros y ha salido perfecto. Al pasar la línea de meta, creía que había ganado, pero quería estar seguro”, sostuvo al finalizar la carrera.

“Esta victoria significa mucho para mí. He vuelto al Tour y he ganado otra vez. He logrado demostrar que soy capaz de ganar en la mejor carrera del mundo después de todos los momentos difíciles que he vivido”, agregó.