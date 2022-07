El Tour de Francia, la Grande Boucle, tuvo su top de largada. El inicio se dio el viernes en Copenhague, Dinamarca, con la etapa contrarreloj que ganó el belga Yves Lampaert. Los principales favoritos, los eslovenos Primoz Roglic y Tadej Pogacar ‒el actual bicampeón‒, hicieron tiempos que los dejaron en los puestos octavo y tercero, respectivamente.

Durante sábado y domingo la carrera continuará en suelo danés. Dinamarca se transformó en el décimo país en acoger el Tour, pero no será el único en esta instancia: Bélgica y Suiza también tendrán etapas.

Las etapas de sábado y domingo serán planas, ideales para los embaladores. La del sábado unirá Roskilde con Nyborg tras 202 kilómetros (¡202 kilómetros pedaleando!), mientras que la dominguera será entre Vejle y Sonderborg tras 182 kilómetros. Luego de estas etapas en Dinamarca la caravana se tomará el lunes libre para trasladarse a Francia.

La semana que viene empieza el rock and roll: no habrá ninguna etapa llana, cuatro serán de media montaña y dos de montaña por los cielos. Podemos hablar durante la semana, pero se lo decimos desde ahora: no se pierda la llegada en alto del viernes en La Super Planche des Belles Filles.

A propósito de las llegadas en montaña, donde se nota todo el heroísmo humano al servicio del deporte, el Tour de Francia, además de La Super Planche, cerrará etapas en los míticos Col du Granon, Alpe d’Huez, Peyragudes y Hautacam. Sí: los Vosgos, los Alpes, el Macizo Central y los Pirineos al servicio del ciclismo.

Otra de las cosas llamativas que tendrá esta edición del Tour será la vuelta de los adoquines. La etapa 5 incluirá más de diez kilómetros de superficie donde los ciclistas pedalean, claro, y a la vez rebotan en sus sillines. Los adoquines vuelven tras cuatro años de ausencias.

Pogacar es el favorito, no hay duda. El esloveno de 23 años va por su tercer Tour seguido, un círculo de privilegio en el que sólo están pocos grandes: Louison Bobet, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Miguel Induráin y Chris Froome (y al que podríamos agregar a Greg Lemond, aunque no los ganó en hilera).

Roglic y Jonas Vingegaard aparecen como rivales directos. El problema, claro, es que de alguna manera son rivales entre sí, porque ambos corren en el Jumbo-Visma y será la ruta quien ponga a uno delante del otro, y, una vez resuelto eso, deberán poner toda la fuerza del equipo para pelearle la corona a Pogacar. No es un dato menor: el danés Vingegaard fue segundo en el Tour anterior.

Tal vez un escalón más abajo –aunque en esto del ciclismo, en tres semanas nunca se sabe–, aparecen el veterano excampeón Geraint Thomas (Ineos), el ruso Alexander Vlasov (que debuta en el Tour con nuevo equipo, Bora), Rigoberto Urán, Ben O’Connor y Jack Haig. Sin posibilidad de llegar al 100% tras la caída sufrida hace un par de meses, quien fue cortado del equipo y no estará en el Tour es el francés Julien Alaphilippe. Otro que faltará con aviso, también por estar recuperándose del choque contra un ómnibus, será el colombiano excampeón Egan Bernal.