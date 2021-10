Ediles nacionalistas cuestionaron la contratación por parte de Carolina Cosse de quienes fueran los encargados de la seguridad del expresidente Tabaré Vázquez. La intendenta de Montevideo defendió la contratación explicando que “ellos cuidaron toda la vida a Tabaré Vázquez y yo ahora le voy a cumplir a él”. De todas maneras, Cosse aclaró que no se hará cargo de María Julia Muñoz, Víctor Rossi y otros dirigentes que acompañaron al expresidente durante varias décadas. “De los custodios me puedo encargar porque la Intendencia tiene necesidades en materia de personal de seguridad. Pero en el caso de Muñoz, realmente no sé qué podríamos hacer con ella. O sea, podríamos darle algún cargo en el gabinete, pero sería un poco suicida para nuestra imagen. Y fuera de eso no se me ocurre en qué podría trabajar. Con Rossi me pasa algo similar”, declaró Cosse.

Con respecto a los dirigentes allegados a Vázquez menos conocidos, la jefa comunal reconoció que le hubiera “encantado” contratarlos a todos, pero eso “es imposible”. “Yo supongo que durante todo el tiempo que estuvieron con Tabaré se integraron a la masonería para quedar conectados. Si alguno no lo hizo, bueno, claramente se equivocó”.

Cosse aclaró, de todos modos, que en el caso de Raúl Sendic “algo le vamos a conseguir, porque acá no se trata solamente de cumplirle a Tabaré, sino de ayudar a alguien que realmente no tiene posibilidad alguna de encontrar un trabajo”.