La última entrega del premio de novela de editorial Planeta, dotado con un millón de euros, causó una considerable polémica debido a que su ganadora, la exitosa y enigmática Carmen Mola, resultó ser en realidad el seudónimo de tres hombres. Los escritores recibieron críticas provenientes del feminismo, desde donde los acusaron de lucrar con la atención que despierta en estos tiempos la literatura escrita por mujeres. En un comunicado publicado en su cuenta de Facebook, Mola no dudó en afirmar que “me critican simple y sencillamente porque soy mujer. Es así de fácil. Si yo me llamase Carlos Mola, nadie me estaría cuestionando en estos momentos. Pero como me llamo Carmen Mola, estoy siendo crucificada”, escribieron Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez.

El posteo de Facebook es, según la propia Mola, “un intento por contribuir a que ninguna de las mujeres escritoras que vengan después de mí sufran todo lo que yo tuve que sufrir”. “A esta sociedad heteropatriarcal le molesta, le inquieta y le alarma el éxito femenino. Y todas las mujeres que intentemos agitar el avispero machista nos exponemos a esta venganza”. Díaz, Mercero y Martínez culminaron su mensaje advirtiendo que, de continuar recibiendo críticas, recurrirán ante el Instituto Europeo de la Igualdad de Género. “Las mujeres ya no vamos a seguir regalando los lugares que nos ganamos con tanto esfuerzo. Ahora luchamos”, lanzaron.