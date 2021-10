Facebook y sus dos filiales más importantes, Instagram y Whatsapp, estuvieron caídos ayer en todo el mundo durante varias horas. En ese lapso varios especialistas y medios de prensa lanzaron varias hipótesis sobre las causas del fallo, aunque luego se supo que en realidad se había tratado de una decisión del fundador de la empresa, Mark Zuckerberg. “En estos días se ha hablado mucho de Facebook y lo poco que supuestamente nos preocupa el bienestar de los usuarios. Permítanme decirles que esto no es cierto. Yo me pregunto, si no me importara la salud de los usuarios, ¿les habría cortado el servicio para evitarles por lo menos durante un par de horas los daños que causan mis redes sociales?”, disparó el magnate en un mensaje publicado anoche.

Facebook se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que una de sus exempleadas, que había filtrado varios documentos comprometedores a la prensa, afirmara en una entrevista televisiva que para la compañía, el lucro está en primer lugar y luego viene el bienestar de los usuarios. Zuckerberg catalogó estas afirmaciones como “una gigantesca sarta de mentiras. “Para mí, lo primero siempre es acumular poder. Lo del lucro viene en segundo lugar. Y con respecto al bienestar de los usuarios, está en duodécimo lugar. Antes de eso están mis familiares, mis hobbies, mis mascotas, mis automóviles deportivos, mi colección de cómics y varias cosas más. O sea que los datos que dio esta persona estaban todos mal”.