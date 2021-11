La comisión parlamentaria creada para investigar la gestión de Germán Cardoso como ministro de Turismo, que luego se amplió para abarcar también el período en que Liliam Kechichian estuvo al frente de la cartera, decidió enviar a la Justicia toda la información que recabó durante sus actuaciones. Desde el Frente Amplio criticaron que también se haya incluido la gestión del Frente Amplio entre el material enviado, y se calificó este hecho como una “cortina de humo” de Germán Cardoso para tapar las irregularidades que cometió. El exministro reconoció que “la gente del Frente Amplio tiene razón”. De todas maneras, aclaró que “lo de la cortina de humo no es algo que yo haya decidido para este caso específico, porque todo lo que hago en mi actividad política es una gran cortina de humo”. El senador colorado recordó que “durante toda mi carrera no he hecho otra cosa que vender humo. De otra forma jamás podría haber llegado adonde llegué, porque la verdad es que, cuando me piden que hable de política, no tengo mucha cosa para decir. El humo es parte de mi vida”.

Cardoso explicó que la elección de las personas que lo asesoraban cuando era ministro también está relacionada con este tema. “Mucha gente no entendía bien qué hacían esas personas en el ministerio. Bueno, precisamente, se dedicaban a vender humo también. Por eso no era fácil explicar exactamente a qué se dedicaban. Se me puede criticar mucha cosa, pero nadie me puede acusar de ser incoherente”.