El domingo se llevarán a cabo las elecciones internas del Frente Amplio (FA), en las que la fuerza política elegirá sus autoridades. En el caso de la presidencia, los adherentes deberán elegir entre Gonzalo Civila, Ivonne Passada y Fernando Pereira. Desde la Comisión Electoral del FA reconocieron que hay “cierta desinformación” entre los potenciales votantes. “Ayer, por ejemplo, nos llamó Daniel Martínez para preguntarnos dónde se iban a juntar los cuatro candidatos a esperar los resultados, porque él quería ir en bicicleta y le venía bien si no era muy lejos de su casa. Se quedó muy sorprendido cuando le explicamos que él no era candidato”.

Consultado sobre el episodio, Martínez contó que al escuchar esta información quedó “algo desconcertado”, aunque “después fui atando cabos y me cerró más el asunto”. “A mí me sonaba raro que no me llamaran para alguna entrevista, ni tampoco para algún debate. Tengo que confesar que por un momento pensé que mis compañeros candidatos se estaban haciendo los vivos y tenían miedo de debatir conmigo, porque saben que es mi fuerte. Así que, bueno, en el fondo me quedo más tranquilo de saber que no me llamaban simple y sencillamente porque no soy candidato”.

Martínez recordó que algunos dirigentes le habían propuesto presentarse como candidato y él rechazó la propuesta. “De todas maneras, no sería la primera vez que me convencen de candidatearme para algo que en realidad no me interesa mucho. Creí que a lo mejor había pasado algo así”.