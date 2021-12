No longer

Ya no

Seré respetada

En el Parlamento

Donde grité como una loquibambi

Ya no se escuchará mi nombre

Para 2024

Ya no

Me considerarán una de ellas

Las feministas

Ya no seré

Susana Giménez y Angela Merkel

En una misma persona

Ya nadie recordará

Que tueco

Eran dos palabras

Tu

Eco

Beatriz Argimón (Montevideo, 1961)

Mi secreto

Presidente Lacalle Pou

sólo quiero que me mires

me harté de ser míster Burns

es tiempo de ser Smithers

Javier García (Montevideo, 1963)

Me moriré en Melo

Te morirás en Melo, me dijeron

si en lugar de casco usas sombrero

te morirás en Melo por las picadas

las de chorizos no, las motorizadas

Muerte sería, en todo caso

no poder manejar por tomar trago

rodear la plaza como en la noria

sin gritar en pedo a las tetas de Moria

Sergio Botana ha muerto, lo criticaban

todos sin que él haga nada

con rapadura, con un subsidio

Tambien con una sunga, son testigos,

los Walter Zimmer, Carlos Moreira

los huesos de bagual, el Poncho de Aparicio

Sergio Botana (Melo, 1904)

La niña de La Tahona

Eran delirios los ramos

qué lindas las arboledas

que en el Congo encontramos

entre tanta polvareda

Lo mismo en los Emiratos

sufrimos mucho calor

Luis anduvo de turbante

yo bailé y causé furor.

El jefe de propaganda

obispos y embajadores

detrás iba el pueblo en tandas

envidiándome las flores.

Hubo líos al volver

por alguna cosa turbia

no sé si por ser mujer

o porque nací rubia.

De las críticas me río

busquen bien la información

“Sembrando” quedó a mi nombre

que se las saque el doctor.

Lorena Ponce de León (Montevideo, 1976)

Dubitaciones

Apoteósico, Luis me ha ungido.

Con brahmánicas dotes de estadista

Quiso que lúbrico, mi cuerpo vista

Un traje de ministro, esclarecido

Fulgores de razón, embravecidos

Dudaron en mi alma de idealista

¿Hierofante, Luis buscó en su conquista

Mi intelecto, triunfante, indiscutido?

Dubito, pues emergió lo revulsivo:

Abrióse la caja de truenos y destapes,

Mi doncella en el lavado de activos

Vedóme todas mis chances de agazape

En efluvios melifluos que transcribo

Y árdeme el upite con FENAPES.

Pablo da Silveira (Montevideo, 1962)

Haiku

Como vos decís

queda un sabor amargo

en lo personal.

Diego Polenta (Montevideo, 1962)

El sabor del socialismo

Un niño me preguntó

“¿a qué sabe el socialismo?”

Mi lengua le respondió

“¿conocés la dignidad?

bueno, pues a eso mismo”.

Pero el niño replicó

“¿Venezuela es socialista?”.

Otra vez mi lengua habló:

“¡Qué pena, un niño tan chico

con discurso reformista!”.

El pequeño se alejó

en busca de alguna otra lista

esto mismo le pasó

como treinta y siete veces

al Partido Socialista.

Gonzalo Civila. Montevideo (1984)

Coplas tributarias

Pa’ un gaucho curtido y duro

Como quien esto declama

No hay alambrao’ ni muralla

Que detenga su proclama

Hay que aflojarle el cogote

Al peón sacrificao’.

No permitan que se agote

su capacidá de pago

porque el hombre citadino

es soberbio y altanero

y hace tributar sin tino

hasta al humilde aparcero

Si no le sacan impuestos

al querido campo oriental

yo denunciaré los hechos

a mi Asociación Rural

Fernando Mattos (Montevideo, 1958)

Soy lo que soy

Ni Katz ni Bolsonaro

Ni Donald Trump ni Milei

Yo soy Manini Ríos

Eso ya lo demostré.

Ni loco antivacunas

ni tampoco liberal

y mi amigo senador

conoce a un homosexual.

Quizás no me desvelen

Los derechos humanos.

Tampoco los abortos

Y menos la marihuana.

Pero eso no es de afuera

sino una cosa local

Soy un humilde facho

Hecho acá en el Uruguay.

Guido Manini Ríos (Montevideo, 1958)