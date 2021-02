Hoy partirá hacia Estados Unidos una aeronave de la Fuerza Aérea Uruguaya para traer los cuatro ultrafreezers que necesita el país para almacenar las dosis de la vacuna de Pfizer contra la covid-19. Se trata de uno de los dos aviones Hércules recientemente adquiridos a España por 22 millones de euros. Para el ministro de Defensa Nacional, Javier García, este hecho “prueba que la compra de estos aviones, lejos de ser un desperdicio de plata, como se encargó de repetir hasta el cansancio la oposición, fue una gran inversión, que se va a descontar con apenas 47 pandemias más”. Es que en el gobierno estiman que la utilización de los Hércules para trasladar las vacunas y los equipos para su almacenamiento permitirá “importantes ahorros”, ya que no habrá que pagarles a empresas privadas por el transporte. García aclaró: “Obviamente, 22 millones de euros no se descuentan de un día para el otro. Cuando se hacen inversiones a este nivel, el dinero se recupera a lo largo de varios años. Pero afortunadamente todos los expertos coinciden en que esto del coronavirus no fue un hecho aislado, sino que van a venir muchas más pandemias de este tipo. Según nuestros cálculos, y si tenemos algo de suerte, antes de que termine nuestro paso por este mundo vamos a ver cómo a fin de cuentas comprar esos Hércules nos terminó saliendo mucho más barato que andar pagando fletes aéreos”.