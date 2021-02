Las teorías conspirativas no son un fenómeno nuevo, aunque la llegada de las redes sociales hizo que tuvieran una frecuencia de aparición mucho mayor. Esta semana, por ejemplo, apareció en internet una teoría según la cual la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi en realidad no existe y sus apariciones en medios de comunicación son posibles gracias a un montaje que utiliza tecnología digital. “Ayer Bianchi salió a inventar que la abuela de una amiga fue decana de la Facultad de Química en democracia. La desmintieron y siguió diciendo lo mismo. ¿Se necesitan más pruebas de que esa persona no es real? Es imposible que lo sea. Sólo puede ser un invento”, reza uno de los primeros posteos que hicieron los conspiracionistas.

Algunas opiniones vertidas en foros que discuten el tema sugieren que Bianchi en realidad se estaba refiriendo a una mujer que fue decana durante la dictadura. “No sean nabos, Graciela Bianchi existe, lo que pasa es que está loca”, reza una de estas opiniones.

Desde ámbitos académicos la teoría ha sido catalogada como “muy poco seria”, aunque a nivel extraoficial se reconoce que “tan descabellada no es”. Un politólogo dijo que esta hipótesis “suena bastante razonable'”. “De hecho, es una de las explicaciones más plausibles de por qué dice tantos disparates: es algún programa informático repleto de errores. De todas maneras, esto tiene que ser probado. Por ahora es solamente una hipótesis altamente probable”.