La Federación Uruguaya de la Salud exigió que los trabajadores privados del sistema de salud que no puedan ir a trabajar por haber contraído coronavirus sigan ganando 100% de sus haberes, en lugar de que se les apliquen los descuentos que corresponden actualmente. Sobre la noche de ayer, el gobierno decidió contemplar estos reclamos. El presidente Luis Lacalle Pou anunció que los trabajadores de la salud que deban hacer cuarentena o estén enfermos de covid-19 serán compensados con aplausos y agradecimientos. “Por cada día que no puedan trabajar tendrán la compensación salarial correspondiente, y el porcentaje que falta para llegar a 100% del salario lo tendrán en forma de ocho aplausos y un agradecimiento por parte de algún funcionario gubernamental, de rango no menor a subsecretario”, explicó Lacalle Pou.

El mandatario aclaró que en el caso de los aplausos, estos no correrán por cuenta del gobierno. “Recibimos un país quebrado y no podemos hacer frente a todos los gastos que querríamos hacer. Los aplausos quedan a cargo del público, que últimamente no salió demasiado a aplaudir, y creemos que sería una cosa muy buena, incluso para sobrellevar el confinamiento, que retome esta costumbre”.

Lacalle Pou recordó que este tipo de situaciones “injustas” referidas al pago de licencias por enfermedad están a punto de ser superadas, y para la próxima pandemia “los trabajadores públicos tendrán el mismo descuento que los privados”.