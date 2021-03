Ayer se conoció la noticia de que el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) busca contratar un flete aéreo para traer de España dos tanques para recarga de combustible en vuelo de los aviones Hércules recientemente adquiridos a ese país, pero que fueron dejados allí debido a un error logístico. Desde la cartera aclararon que aún no está confirmado que haya que pagar un flete, ya que uno de los aviones seguramente tenga que viajar a España en los próximos días. “Los mandos militares que solicitaron la compra de los aviones se olvidaron de para qué los querían exactamente, así que van a tener que volver allá para preguntar. Son cosas que pasan”, declaró el ministro de Defensa Nacional, Javier García.

Uno de los mandos castrenses que estuvieron involucrados en el proceso de compra admitió el error. “Soy un pelotudo; no lo anoté [el motivo de la elección de estos aviones] porque estaba convencido de que me iba a acordar, pero al final me olvidé. Ahora no tenemos más remedio que volver. Por suerte apareció esto de los tanques de combustible, así que al final a lo mejor no nos sale tan caro el error”, comentó.

El ministro García indicó que también se está considerando la posibilidad de hacer un viaje triangular con una parada en Estados Unidos para devolver los cuatro ultrafreezers que se compraron para almacenar las vacunas contra el coronavirus de Pfizer pero que finalmente no serán usados. “Tenemos el mandato frente a la ciudadanía de aprovechar bien los recursos”, declaró.