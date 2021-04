La renuncia de Daniel García Pintos a su cargo en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), volvió a colocar al exlegislador colorado y actual dirigente de Cabildo Abierto (CA) en la agenda noticiosa. Tras la renovada exposición mediática del exjerarca, tanto él como el ministro de Defensa Nacional, Javier García, tuvieron que salir a aclarar que no son familiares. García Pintos explicó: “Esto pasaba cada tanto, pero se intensificó a partir del año pasado, cuando Javier García asumió en el Ministerio de Defensa Nacional y yo me integré a CA. ‘No puedo creer que no sean hermanos y que no hayan sido criados en la misma casa’, nos dice la gente. Pero no, no tenemos nada que ver, más allá de que ambos defendemos la familia policial”.

Javier García explicó, por su parte, que considera “comprensible” que la gente crea que son hermanos. “Claramente tenemos puntos de contacto, porque los dos compartimos el apellido y el amor por los uniformes, pero no tenemos ningún vínculo sanguíneo. Nos pasamos todo el tiempo aclarándolo, pero no me molesta demasiado”.

De todas maneras, el ministro descartó de plano que el exjerarca del MVOT pueda integrarse al Partido Nacional en caso de que renuncie a CA. “En el partido no hay lugar para dos defensores acérrimos de los militares que encima se apelliden García. Sería muy confuso para la ciudadanía. En todo caso que vuelva al Partido Colorado, que ahí siempre necesitan gente”.