Una encuesta sobre las preferencias en la interna del Partido Colorado (PC) dio como resultado que el dirigente que recaba más adhesiones es Pedro Bordaberry, con una considerable ventaja sobre los otros nombres mencionados en el sondeo. El exlíder de Vamos Uruguay abandonó la política para gerenciar Montevideo City Torque, pero al comprobar su nivel de popularidad decidió retornar al PC. “Si la gente me quiere estoy dispuesto a volver, sí, cómo no. Pero no quiero volver al viejo Partido Colorado. Quiero concretar una renovación no sólo en las figuras, sino también en la estructura. Concretamente mi propuesta formal va a ser transformar al partido en una sociedad anónima deportiva que comenzaría compitiendo en el amateurismo para ir escalando hasta la Primera División. Si Torque lo hizo, ¿por qué los colorados no podríamos?”, se preguntó Bordaberry.

En filas coloradas reconocen que la propuesta les parece “muy poco ortodoxa”, aunque “interesante”. “Claramente la competencia electoral no es lo nuestro. De hecho, si en política hubiera una tabla del descenso, nosotros nos habríamos ido a la B como Danubio y Defensor Sporting. Capaz que en el fútbol nos va mejor”, reflexionó un dirigente colorado.

Otro dirigente del PC dijo que la propuesta de Bordaberry lo entusiasma cada vez más. “No sólo lograríamos volver a las glorias del pasado, sino que además tendríamos dinero para arreglar la sede, que es un desastre”, afirmó.