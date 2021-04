“Un gol contra la impunidad” se llama la movida lanzada por varios socios de Peñarol para sacar del padrón a José Nino Gavazzo y Manuel Cordero, condenados por numerosas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar. El Consejo Directivo aurinegro se declaró “no competente” para analizar el pedido y le dio pase a la Comisión de Pachequismo. Un dirigente aurinegro explicó que “esos temas los suele tratar esta comisión, porque no se trata de un caso fácil. Los hechos por los que se pretende expulsar a estos socios deben ser analizados teniendo en cuenta el contexto histórico, y con respecto a eso el Consejo Directivo no se puede pronunciar”. La Comisión de Pachequismo de Peñarol fue creada en 1987 por el presidente de ese entonces, el contador José Pedro Damiani, con el objetivo de abordar las relaciones entre Peñarol y el pachequismo. Tras el alejamiento de Damiani, dejó de funcionar, pero ahora se reunirá nuevamente. Sobre cuál será la posición de la comisión, el dirigente consultado no quiso hacer una predicción. “Si fuera en los tiempos del contador, seguro que este reclamo era arrojado a la basura después de analizarlo durante cinco segundos. Pero hoy por hoy la situación es diferente. Fijate que ahora las socias tienen los mismos derechos que los socios, traemos jugadores gay y los hinchas no pueden lanzar insultos racistas. Está todo muy raro. Es imposible aventurar qué va a decidir la Comisión de Pachequismo”.