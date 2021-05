El senador por Cabildo Abierto Guido Manini Ríos propuso ayer enviar el buque escuela Capitán Miranda a Argentina, país que está más atrasado que Uruguay en sus porcentajes de inoculación, para que los uruguayos residentes en ese país puedan vacunarse contra el coronavirus. La propuesta no cayó nada bien en el gobierno argentino, pero generó entusiasmo entre los garcas de la vecina orilla. “Yo no me pude ir a Punta del Este porque tuve un pequeño problemita con el fisco y estoy recluido en un penal, así que me quedé acá. Pero igual me gustaría poder recibir la vacuna que dan en Uruguay. Primero, porque acá no te la dan. Pero además, la de allá es la de Pfizer y la de acá es la rusa, que no me da ninguna confianza. Yo sé que allá dan mucho la Sinovac, pero supongo que un hombre como el presidente Luis Lacalle Pou, que entiende la importancia que tienen los empresarios para un país, les está dando la Pfizer a ellos”, explicó un banquero.

Los garcas argentinos ven en el Capitán Miranda “un pedacito de civilización” que llegaría a sus costas. “Soy un amante de la libertad y de la ausencia casi total de controles por parte del Estado a las actividades económicas. Obviamente que me quería ir a vivir a Punta del Este, pero no podía dejar mis campos de soja sin supervisión, por miedo a que Alberto Fernández me los expropie. De alguna manera, es como que no puede vacunarme en Punta por cuestiones de fuerza mayor. Creo que merezco que me vacunen en el barco ese”, expresó un empresario sojero.