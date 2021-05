Las propuestas de los senadores y diputados para combatir la pandemia de coronavirus y sus efectos socioeconómicos ocupan gran parte de la agenda parlamentaria desde que comenzó esta legislatura. En los últimos días, uno de los legisladores más activos en ese sentido ha sido el senador nacionalista Jorge Gandini, que hace una semana sugirió que los privados de libertad podrían donar plasma a cambio de una reducción de la pena, y ayer propuso crear un “pasaporte verde” para las personas que están vacunadas. “Sí, es cierto, tengo muchas ideas últimamente. Lo que pasa es que en Turismo me fui de vacaciones a un futuro distópico y vi una cantidad de cosas interesantísimas y que no necesariamente tendrían que esperar para ser implementadas”, declaró el senador nacionalista. Entre las ideas que Gandini quiere proponer, además de la donación de plasma por parte de reclusos y el “pasaporte verde”, está la de obligar a quienes hayan pensado en cometer crímenes a someterse a vacunas experimentales, y la de llevarse a los niños de un año a campos de entrenamiento para supersoldados de élite mitad robot y mitad humanos, y sustituirlos en sus hogares por robots exactamente iguales a ellos para que sus padres no extrañen tanto.

“Ese viaje a un futuro opresivo y angustiante fue el dinero mejor gastado de mi vida. No sólo por todas las ideas que traje, sino además porque me enteré de que para ese entonces voy a ser presidente”, contó Gandini.