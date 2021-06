No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El popular conductor uruguayo recogió el guante de su colega argento Gustavo López y arremetió contra el streamer español Ibai. “¿Quién es? ¿Cuántos chivos de confitería La Estrella hizo?”, fueron las palabras del periodista deportivo.

“¿Y de whisky Cattos? ¡Decime! No, no; ¡no me calmo nada! Decime: ¿cuántos chivos de whisky Cattos hizo este loco?”, siguió un Baillo visiblemente enojado. “Más te digo: andá y preguntale, ¡a ver si sabe ‘¿qué es mejor que un Cattos?’! ¡Andá y preguntale, a ver si sabe! Por las dudas, yo te digo: ‘dos Cattos’, ¡papá! Lo sabe todo el mundo, ¡qué va a saber este!”, concluyó el comunicador, que dice que es hincha de Fénix, pero todos sabemos que es de Peñarol.

Jorge también ironizó con que “me dicen que este tigre le hace notas al Kun Agüero, y eso... yo me pregunto: ¿sabrá remarle un chiste a Cucuzú? ¿Sabrá pedir un préstamo en Financiera Acierto? ¡Andá, andá, no me hagas calentar!”.