Ayer se llevó a cabo el acto con el que el gobierno homenajeó al Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) por sus aportes en el combate a la pandemia. A la salida del evento, el presidente Luis Lacalle Pou dijo haberse sentido “muy emocionado” no sólo en el acto, sino durante toda la jornada. “La verdad es que hoy anduve casi todo el día medio bajoneado, porque esto fue una suerte de despedida después de más de un año de trabajar juntos, así que desde el mediodía ando un poco triste”. La emoción que sintió el mandatario hizo que llorara varias veces durante el acto. “No soy de lágrima fácil, pero cuando algo me conmueve, me conmueve de verdad. Así que entre la emoción por el cierre de esta etapa y una basurita que se me metió en el ojo, derramé varias lágrimas”.

Lacalle Pou también fue consultado sobre la entrega a la Corte Electoral, algunas horas antes, de 797.261 firmas para habilitar un referéndum contra la ley de urgente consideración. Tras comenzar la respuesta, el mandatario se quebró y no pudo seguir. “Perdón. Les pido perdón. Lo que pasa es que no me puedo concentrar mucho en otras cosas que no sean el homenaje al GACH. Solamente con acordarme de todo lo que trabajamos juntos, de los momentos difíciles por los que pasamos, las alegrías y los sinsabores, me emociono y me pongo a llorar. Les pido perdón nuevamente. Cuando me haya recuperado completamente de este shock emocional, hablamos del tema de las firmas”.