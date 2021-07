Desde el punto de vista de los contratos, el 30 de junio es el día que termina la temporada futbolística en Europa. Es por esto que ayer quedaron libres muchos jugadores, entre los que se encuentra el uruguayo Martín Cáceres, que no renovó su contrato con la Fiorentina. El histórico lateral de la selección uruguaya aún no ha definido su destino, pero su idea es jugar en algún país en el que no haya chocado nunca. “Ya estoy terminando mi carrera y jugué en algunos de los equipos más importantes del mundo, con los que gané muchos títulos. Hoy en día, más que conseguir un pase importante, prefiero priorizar nuevas experiencias. Y chocar en otros países que no sean Italia o Uruguay es lo que más me motiva hoy por hoy”, declaró el Pelado.

Más allá de que el jugador se mantiene abierto a cualquier posibilidad, hay algunos destinos que lo seducen más que otros. “Inglaterra me gustaría, porque quiero saber qué se siente chocar manejando por la izquierda. Pero en ese sentido también podría ser India, Japón o Australia”. De todas maneras, Cáceres no tendría problema en fichar para algún club de un país en el que se maneje por la derecha. “Puede ser Francia, España, donde viví mucho tiempo pero no tuve la oportunidad de chocar un Ferrari o un Porsche, o incluso Alemania. Ese país me gustaría mucho porque sé que son muy ordenados en el tránsito, así que un buen choque causaría sensación”.