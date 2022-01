No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Ya pasaron más de dos años de la aparición de los primeros casos de covid-19, y a pesar de que se desarrollaron varias vacunas contra el virus que causa la enfermedad, la pandemia está lejos de acabar. De todas maneras, los expertos opinan que la pesadilla del coronavirus está “en vías de terminar”. Un artículo publicado en el New York Times indicó que “tras un estudio realizado en decenas de países de los cinco continentes, varias de las mentes más brillantes de la epidemiología, la medicina y la estadística llegaron a una conclusión tan contundente como tranquilizadora: la pandemia se va a terminar en 202X, siendo X un número entre 2 y 9”.

Según explicó un científico en la nota, “el desacople entre el aumento del número de casos debido a la variante ómicron y el crecimiento de hospitalizaciones y muertes, que fueron mucho menores, dejó en claro que las vacunas son efectivas no sólo ante las mutaciones conocidas, sino también ante las nuevas. Es por esto que, afortunadamente, podemos afirmar con total certeza que la pandemia no va a durar hasta más allá de 20XX, siendo XX un número entre 30 y 99. Así que no hay motivo para entrar en pánico ni entregarse a la desesperanza. La situación es complicada, pero el futuro es alentador”.

Pero un experto de la Organización Mundial de la Salud consultado por el periódico no comparte este diagnóstico. “Al ritmo que va la vacunación en los países pobres, que son actualmente los principales generadores de variantes, la pandemia podría durar hasta 21XX, siendo XX un número entre 01 y 99”.