La lista del técnico celeste Diego Alonso para la próxima fecha de las Eliminatorias incluye varios jugadores que no habían tenido citaciones en la selección mayor. Los casos más salientes son los del delantero Nicolás Diente López y el golero Sebastián Sosa, dos jugadores que en varias oportunidades manifestaron su disconformidad por no haber sido citados por Óscar Washington Tabárez. Pero en las últimas horas se supo que Alonso convocará a dos o tres jugadores más, que en este caso no habían sido tenidos en cuenta por el Maestro en la convocatoria para el Mundial Italia 1990. “Tengo varios nombres en mente, aunque no los puedo confirmar. Sí les puedo decir que son todos mayores de 60 años y hace mucho que no juegan, a pesar de lo cual están muy ansiosos por jugar en Uruguay, algo que es muy bueno”, indicó Alonso.

A pesar del hermetismo del entrenador, trascendieron algunos nombres que podrían ser citados, como los de Próspero Silva y Pedro Catalino Pedrucci. “Los dos salieron campeones en el 89 con Progreso y estaban en un muy buen nivel. No se entiende por qué Tabárez no los citó”, consideró un dirigente de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

También estarían en la mira del director celeste Edgard Pompa Borges, Heber Silva Cantera y Sergio Peluffo, entre muchos otros. “Lo bueno de citar jugadores que no fueron tenidos en cuenta por Tabárez es que son literalmente miles”, explicó el dirigente consultado.