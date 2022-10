Tras el anuncio de que será posible mirar televisión uruguaya a través de un celular conectado a un modem con wifi de Antel, la empresa de telecomunicaciones estatal anunció una nueva aplicación. Durante el evento de presentación, llevado a cabo en el Antel Arena, el presidente del ente, Gabriel Gurméndez, explicó que se trata de un sistema que permite mantener conversaciones a distancia, es decir, sin necesidad de que los participantes estén en un mismo lugar físico. “Las personas pueden estar a cien metros o a cien kilómetros, eso no importa. Ambos van a poder hablar y escucharse como si estuvieran una frente a otra”, explicó el jerarca. Este “milagro de la comunicación” es posible gracias a unos dispositivos llamados “teléfonos”, que transforman la voz de las personas en impulsos eléctricos que son enviados a otro dispositivo similar mediante cables o antenas. “Cuando llegamos al gobierno nos dijeron que veníamos a desmantelar Antel, a entregarla a la competencia, y no sé cuántos disparates más. Pero no fue así, sino todo lo contrario. Estamos sumando más y más servicios para nuestros clientes”.

Lo que se viene: Antel está desarrollando un sistema que permitiría enviar mensajes formados por letras desde un “teléfono” a otro “teléfono”.