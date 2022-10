Un relevamiento de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República llegó a la conclusión de que si bien hay menos ollas populares y merenderos que en 2020, la cantidad de porciones que se sirven no ha cambiado sustancialmente. Ni bien se conocieron estos resultados, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, tuiteó: “Estos datos son alarmantes y merecen una respuesta. ¿Hay personas que están repitiendo la porción? Pediremos auditoría”. En declaraciones a la prensa luego de haber publicado el tuit, Lema explicó que los alimentos que Uruguay Adelante dona a las ollas “pertenecen a todos los uruguayos, por lo que debemos ser especialmente cuidadosos de que a ningún avivado se le ocurra ir a un lugar a donde supuestamente se va para saciar el hambre, pero en lugar de eso se llene como si estuviera en un tenedor libre chino del Centro”.

El jerarca no descartó la posibilidad de que las Fuerzas Armadas controlen que no haya personas que coman dos porciones de guiso en lugar de una sola. “Sabemos que esa no es la función de los militares, pero, por otro lado, sería bueno para que las personas que quieran estafar al Estado vean que este gobierno va en serio”.