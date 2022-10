El Ministerio de Desarrollo Social y la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS) se encuentran enfrascados en una “batalla por el relato” con respecto a los problemas de alimentación de miles de uruguayos. Según el ministro Martín Lema, desde la CPS se quiere instaurar un relato falso sobre el hambre, y es por esto que su cartera lanzó un programa para “combatir las mentiras”. “Vamos a mandar un funcionario del Mides a todas y cada una de las ollas que forman parte de la Coordinadora, para que les explique a estas personas que están siendo manipuladas para que crean un relato que es completamente falso”, anunció. Lema aclaró que esta “intervención didáctica” no busca interferir con la alimentación de las personas, por lo que la explicación sobre el “relato falso sobre el hambre” se dará luego de que los asistentes a las ollas hayan comido. Además, los técnicos de la cartera consideran que una persona “que está esperando para recibir un plato de comida, más allá de que no esté demasiado hambrienta, siempre va a estar un poco ansiosa, y ese no es el mejor estado para absorber conocimiento”.

El argumento final: “No podemos seguir trabajando con los amateurs de la Coordinadora. La gente de Uruguay Adelante es profesional porque cobra un sueldo”. Martín Lema, ministro de Desinversión Social.