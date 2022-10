La coalición de gobierno llegó a un acuerdo para aprobar la reforma jubilatoria impulsada por el presidente Luis Lacalle Pou. Algunos artículos del proyecto inicial sufrieron algunas modificaciones reclamadas por los socios del Partido Nacional, pero otros quedaron sin cambios, como por ejemplo el que establece que las personas que hayan hecho sus primeros cinco millones de dólares antes de 1973 no se verán afectadas. “Estas personas prácticamente no van a ver disminuido su nivel de vida”, explicó el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Entre quienes hayan logrado amasar esa fortuna en 1973 o más adelante habrá distintos escenarios. “Aquellas personas que no hayan agrandado su fortuna más allá de los cinco millones podrán tener una pequeña afectación por el cambio de régimen, pero quienes hayan hecho entre seis o 700 millones de dólares el cambio en su nivel de vida luego de que se jubilen va a ser prácticamente imperceptible. En resumen, las personas que acumularon mucho dinero a lo largo de su vida, o que lo heredaron, no van a tener de qué preocuparse cuando lleguen a la vejez”, concluyó Mieres.

La frase: “El aumento de la edad de jubilación es lo menos importante. Cuando la gente vea con cuánto se va a jubilar, va a pedir que la dejen trabajar hasta los 99 años”. Técnico en asuntos previsionales multicolor.