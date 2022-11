La derrota de ayer ante Portugal fue de las más duras que sufrió Uruguay en los últimos mundiales e hizo recordar las malas actuaciones que solía cosechar la celeste hasta 2010, no sólo por lo que pasó dentro de la cancha, sino también por el clima interno que aparentemente se vive en la selección. De hecho, el director técnico Diego Alonso dio algunos indicios de estar también con la cabeza en aquellas épocas. “¿Cómo que los mejores terceros de la primera fase no clasifican? ¡Si en México 86 y en Italia 90 clasificamos como mejores terceros!”, exclamó sorprendido Alonso durante la conferencia de prensa tras el partido con los lusos. Es que el entrenador celeste había planificado los tres primeros partidos de Uruguay teniendo como objetivo clasificar como uno de los mejores terceros. “Con un empate con Corea del Sur, otro con Portugal y otro con Ghana teníamos muchas chances, porque íbamos a quedar con tres puntos y saldo de goles cero”. Tras la sorpresa inicial, el técnico cayó en la cuenta de que en algún momento le habían transmitido esa información. “Sí, sí, ahora que me lo dicen me acuerdo. Me habían explicado que lo de los mejores terceros no corría más. Se ve que me lo olvidé mientras filmaba una publicidad de autos”.

La frase: “El primer partido fue como estar en 1990; el segundo, como estar en 1986. Con seis partidos más va a ser como estar en 1950 y ahí somos campeones”. Ignacio Alonso, la sangre nueva de la AUF.