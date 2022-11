“El último partido fue un golpazo para todos los uruguayos, creo yo, porque nos habíamos hecho muchas expectativas y ahora nos damos cuenta de que a lo mejor no era tan fácil como pensábamos. Pero bueno, falta un partido todavía y ahí puede pasar cualquier cosa”, comentaba ante las cámaras de televisión un hincha uruguayo luego del triunfo de Argentina contra México del sábado. Es que la victoria de Arabia Saudita ante Argentina en el primer partido del grupo C había llevado a muchos compatriotas a ilusionarse con festejar anticipadamente una eliminación de la albiceleste. Otro hincha uruguayo consultado por la prensa confesó haber comprado un espumante para celebrar una posible eliminación de los liderados por Lionel Messi en el partido contra los aztecas. “La verdad es que no sólo me quedé con las ganas, sino que me quedé francamente preocupado, porque si Argentina juega como el sábado, no sólo puede pasar de fase, sino que además puede avanzar en las llaves. Pero ojo, hay que ver qué pasa el miércoles contra Polonia. Y si Argentina no queda afuera, bueno, capaz que por lo menos nos queda el premio consuelo de que Uruguay pase de fase. No es lo mismo, pero algo es algo”.

“Me encanta ver cómo le va mal a Argentina, porque se arma tremendo quincho, los jugadores empiezan a putear al técnico y la prensa se va al carajo”. Hincha de Uruguay, ayer, antes del partido contra Portugal.