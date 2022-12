Uruguay se juega hoy su chance de pasar a octavos de final en el Mundial de Qatar. Los celestes deben ganarle a Ghana y al mismo tiempo esperar que Corea del Sur no le gane a España, ya que en este caso dependerán de la diferencia de goles, que en este momento es favorable a los asiáticos. El técnico celeste, Diego Alonso, negó que haya un mal clima interno en el plantel. “Eso son inventos de la prensa. Es un grupo compacto y los jugadores están muy unidos en el resentimiento que sienten hacia mí por hacerlos jugar al empate. Y eso es lo más importante, que los jugadores estén unidos. Porque acá no hay uno solo que me defienda. Los 26 están de acuerdo en que soy el gran responsable del desastre que ha sido el Mundial hasta ahora”, declaró ayer en conferencia de prensa.

Con respecto a las declaraciones públicas de José María Giménez y Edinson Cavani, en las que cuestionaron el planteo táctico celeste, Alonso contó que “ambos vinieron a verme y la situación quedó aclarada. En los dos casos me explicaron que en realidad hubieran preferido decir cosas más fuertes, pero no lo hicieron porque sabían que había niños mirando”.