El Ministerio de Salud Pública presentó ayer nuevas pautas sobre las medidas de aislamiento dispuestas para quienes den positivo a un test de covid-19. Para todos los escenarios posibles se redujo la cantidad de días en que los infectados tendrán que hacer de cuenta que están en cuarentena. Para el caso de los adultos con tres vacunas, por ejemplo, en lugar de decir en su trabajo que tienen que hacer siete días de cuarentena y después salir al supermercado, a un asado con los amigos del fútbol o a pasear por la rambla, solamente deberán hacer la parodia de la cuarentena durante cinco días. Los adultos con dos vacunas ya no pasarán diez días poniendo como excusa la cuarentena para no ir a eventos que no quieren ir y yendo a los que sí quieren ir como si nada, sino que deberán guardar “cuarentena” durante siete días. En el caso de los enfermos asintomáticos que se hayan hecho un test, deberán internarse en un sanatorio psiquiátrico en donde los especialistas evaluarán el motivo de tan extravagante conducta.