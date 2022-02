Ha sido tan innovadora, provocativa y vanguardista la campaña por el Sí que comanda Esteban Valenti, que impactó no sólo en Uruguay, sino también internacionalmente. A la reacción de los estudios de cine Metro-Goldwyn-Mayer, quienes por escrito intimaron a los promotores de la derogación de los 135 artículos de la ley de urgente consideración a que se abstuvieran de usar la imagen de La Pantera Rosa en sus spots, se suma ahora el espíritu del legendario cantante Sandro.

El médium Carlos Donato, nacido en la provincia argentina de Santiago del Estero y con más de 30 años de experiencia en contactos con el Más Allá, aseguró haber conversado con Sandro, la semana pasada, durante una sesión grupal de ouija after office. El profesional de la comunicación espectral tiene en su poder un escrito firmado por el artista (quien lo habría rubricado luego de poseer amatoriamente su cuerpo), que presentará en un juzgado de Montevideo, a los efectos de impedir que el clásico tema “Rosa, Rosa” sea parte del repertorio propagandístico del Sí.

Consultado sobre las maniobras litigiosas orquestadas por quien toda América idolatrara como “el Gitano”, Valenti declaró: “No estoy preocupado, no lo necesito a este; ya arreglé con Aerosmith, vamos a muerte con su canción ‘Pink’. Además, estos yanquis no son gorilas como es él, son frenteamplistas de toda la vida; si no me creen, vayan a ver las fotos que se sacaron con el Pepe Mujica. Cuando estuve por Angola, conocí a Joe Perry, el guitarrista, y me contó que son amigos hace tiempazo”.