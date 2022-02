Como en cada verano, las redes sociales se llenan de fotografías de reconocidas figuras de izquierda que veranean en lugares que supuestamente no condicen con su ideología. Este año, por ejemplo, Fernando Pereira, flamante presidente del Frente Amplio, fue retratado en la playa de José Ignacio.

Pero el entuerto llegará a su fin, a instancias del propio involucrado: “No puede ser, ¿dónde vamos a veranear? Que me aclaren y yo voy, eh; mirá que no tengo problema. ¿Kiyú? Voy, eh, las barrancas son preciosas… ¿Punta Espinillo? Mirá que no se me caen los anillos, eh; voy y te hago flor de asado en los parrilleros, que están notables”, reflexionó el líder de los frenteamplistas.

Pereira agregó que “estamos proponiendo un acuerdo de todo el sistema político para resolver a dónde podemos ir y a dónde no... Las negociaciones serán difíciles, porque les daremos Punta del Este pero pensamos quedarnos con Piriápolis y aledaños: ¡un comité de base junto a cada caseta de salvavidas!”, proclamó Fernando.

Según supo este medio, representantes de la fuerza política que gobernó Uruguay desde 2005 hasta 2020 estarían afinando la redacción de una cláusula que dispone que “si sos de derecha, no corre eso de cobrar aguinaldo; nosotros no conoceremos el Atlántico, pero pa ellos, nada de decimotercer salario”.