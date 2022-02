No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El chef y empresario, reconocido mundialmente por su destacada trayectoria gastronómica, es dueño de un restorán y hotel en la zona de Pueblo Garzón, en el departamento de Maldonado. Esta vez, el establecimiento no dio que hablar por el monto exorbitante de las facturas que deben abonar sus clientes, sino porque sus instalaciones fueron afectadas por un voraz incendio.

“En realidad, no era un incendio: el Francis andaba haciendo una carbonara [tradicional plato de pasta italiano] y la cosa se fue de mambo... viste que él es muy de la cocina rústica, con grandes fuegos; y ta, se ve que algún vecino lo denunció y vinieron los bomberos”, contó un empleado del local. “El tema fue cuando estaban por apagarlo. Mallmann se puso como loco: no quería que lo extinguieran con agua común, exigía agua de los Alpes. ¡Pah, no sabés cómo se puso ese cristiano!”.

En diálogo con El Cascote News, un vecino de este exclusivo punto de la costa oceánica uruguaya, testigo presencial del hecho, aventuró que “pa’ mí, fue todo una maniobra de él, que quiso aprovechar el fuego para terminar un corderito que estaba condimentando; ¡este no da puntada sin hilo!”.

Afortunadamente, sólo hubo que lamentar pérdidas materiales.