El comunicado que emitió el Frente Amplio (FA) cuando Rusia invadió Ucrania no incluía una condena explícita a la maniobra de Vladimir Putin, sino que era un texto escueto y con llamamientos a la paz bastante generales. Desde la fuerza política justificaron el texto asegurando que aún se está analizando la situación y adelantaron que se emitirá un comunicado más extenso y contundente “cuando Vladimir Putin responda el mensaje que le enviamos, en el que le pedimos encarecidamente que nos aclare si es de izquierda o de derecha”. En el FA admiten que el tema había sido tratado algunas veces pero nunca se llegó a una opinión concluyente. “Es como que fuimos pateando la pelota para adelante porque no era urgente definir el tema, pero ahora sí lo es. El tema es que no es una cuestión fácil. Por un lado, es un ex comunista que apoya a Venezuela y se enfrenta con Estados Unidos, por lo que debería ser un izquierdista. Pero, por otro lado, gobierna para los millonarios y puso a Donald Trump en el poder, y eso medio como que lo pone a la derecha. Encima está todo el tema de la persecución de los homosexuales, que no tenemos bien claro si es de izquierda o de derecha. El comunicado va a salir, pero puede ser que nos lleve un tiempo”.

El dato: No se sabe qué hubiera votado Putin en el plebiscito del 80.