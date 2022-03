Muchas personas esperaban que la Corte Electoral dictaminara ayer de noche cuál de las dos campañas de las opciones que se enfrentaban en el referéndum mintió más, pero desde el organismo emitieron un comunicado explicando que aún no estaban en condiciones de brindar esta información. “Luego de contar cuidadosamente todas las mentiras que dijeron en la campaña electoral los impulsores del Sí y del No, se comprobó que la diferencia es muy pequeña, por lo que se está ante un empate técnico”. Un funcionario de la corte indicó que si bien una de las dos opciones corre con una ligera ventaja, ésta es tan pequeña que en el conteo de las medias verdades puede alterar el resultado. Aún no hay una fecha estimada para la finalización de todo el escrutinio. “El problema con las medias verdades es que son bastante más difíciles de analizar, por lo que les lleva mucho más tiempo a los funcionarios. Pero, más allá del resultado, lo que quedó demostrado, y es algo de lo que los uruguayos deberíamos enorgullecernos, es la gigantesca capacidad de inventar mentiras que tienen los políticos, dirigentes sindicales y publicistas. No es común ver tanta creatividad en estos tiempos”.

El récord: la caída en la legitimidad del sistema político fue de 45% tras la campaña por el referéndum y es la más alta desde que se llevan registros.